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Тема дня В Искитиме умерла 39-летняя медсестра с ковидом

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Ещё 107 человек в Новосибирской области: новая статистика по коронавирусу

Общее число заболевших в регионе — 5876

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В Новосибирской области вновь увеличилось количество заражённых&nbsp;

В Новосибирской области вновь увеличилось количество заражённых 

В Новосибирской области зарегистрировали ещё 107 случаев заражения коронавирусом — об этом сообщила заместитель министра здравоохранения НСО Елена Аксёнова.

— Всего лабораторно подтверждено на территории 5876 пациентов, за последнюю неделю 734 случая, за последние сутки — 107. Выздоровевших — 3392 человека, — рассказала замминистра во время оперативного совещания.

Под медицинским наблюдением находятся 1123 человека, на амбулаторном лечении с подтверждённым коронавирусом — 1057 пациентов. В отделениях реанимации находятся 78 пациентов, из них 22 — на ИВЛ.

В Искитиме от коронавируса скончалась медицинская сестра Ирина Антюхина, которая работала в ковидной бригаде при центральной городской больнице. Женщине было 39 лет. Её родственники рассказали НГС, как она боролась с болезнью и почему не смогла её победить.

Мы следим за жизнью города в нашей круглосуточной онлайн-трансляции. Сколько заболевших будет за сутки, что важного произойдет в Новосибирске, какие еще нововведения примет местная власть — об этом и многом другом мы расскажем вам сразу, как только узнаем.

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