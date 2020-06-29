Ещё 107 человек в Новосибирской области: новая статистика по коронавирусу

В Новосибирской области зарегистрировали ещё 107 случаев заражения коронавирусом — об этом сообщила заместитель министра здравоохранения НСО Елена Аксёнова.
— Всего лабораторно подтверждено на территории 5876 пациентов, за последнюю неделю 734 случая, за последние сутки — 107. Выздоровевших — 3392 человека, — рассказала замминистра во время оперативного совещания.
Под медицинским наблюдением находятся 1123 человека, на амбулаторном лечении с подтверждённым коронавирусом — 1057 пациентов. В отделениях реанимации находятся 78 пациентов, из них 22 — на ИВЛ.
В Искитиме от коронавируса скончалась медицинская сестра Ирина Антюхина, которая работала в ковидной бригаде при центральной городской больнице. Женщине было 39 лет. Её родственники рассказали НГС, как она боролась с болезнью и почему не смогла её победить.
Мы следим за жизнью города в нашей круглосуточной онлайн-трансляции. Сколько заболевших будет за сутки, что важного произойдет в Новосибирске, какие еще нововведения примет местная власть — об этом и многом другом мы расскажем вам сразу, как только узнаем.