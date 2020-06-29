Ещё 107 человек в Новосибирской области: новая статистика по коронавирусу

В Новосибирской области зарегистрировали ещё 107 случаев заражения коронавирусом — об этом сообщила заместитель министра здравоохранения НСО Елена Аксёнова.



— Всего лабораторно подтверждено на территории 5876 пациентов, за последнюю неделю 734 случая, за последние сутки — 107. Выздоровевших — 3392 человека, — рассказала замминистра во время оперативного совещания.

Под медицинским наблюдением находятся 1123 человека, на амбулаторном лечении с подтверждённым коронавирусом — 1057 пациентов. В отделениях реанимации находятся 78 пациентов, из них 22 — на ИВЛ.