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В мире от коронавируса умерли больше 500 тысяч человек

По числу погибших Россия на 12-м месте

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В России, по данным оперштаба, скончались 9 тысяч и 73 человека

В России, по данным оперштаба, скончались 9 тысяч и 73 человека

С начала пандемии коронавируса в мире от COVID-19 скончались уже больше полумиллиона человек. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса.

В России к 29 июня от коронавируса скончались 9 073 человека. Страна находится на 12 месте в мире по этому показателю. А по числу зараженных — на третьем.

Первая десятка по числу смертей от COVID-19 выглядит так:

  1. США: 125 747
  2. Бразилия: 57 070
  3. Великобритания: 43 634
  4. Италия: 34 738
  5. Франция: 29 781
  6. Испания: 28 343
  7. Мексика: 26 381
  8. Индия: 16 095
  9. Иран: 10 508
  10. Бельгия: 9 732
В мире коронавирусом заболело уже больше 10 миллионов человек

В мире коронавирусом заболело уже больше 10 миллионов человек

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