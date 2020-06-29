В мире от коронавируса умерли больше 500 тысяч человек

С начала пандемии коронавируса в мире от COVID-19 скончались уже больше полумиллиона человек. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса.
В России к 29 июня от коронавируса скончались 9 073 человека. Страна находится на 12 месте в мире по этому показателю. А по числу зараженных — на третьем.
Первая десятка по числу смертей от COVID-19 выглядит так:
- США: 125 747
- Бразилия: 57 070
- Великобритания: 43 634
- Италия: 34 738
- Франция: 29 781
- Испания: 28 343
- Мексика: 26 381
- Индия: 16 095
- Иран: 10 508
- Бельгия: 9 732
Накануне Владимир Путин рассказал, как защищается от коронавируса. 29 июня президент вновь обратится к россиянам.