В мире от коронавируса умерли больше 500 тысяч человек

С начала пандемии коронавируса в мире от COVID-19 скончались уже больше полумиллиона человек. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса.

В России к 29 июня от коронавируса скончались 9 073 человека. Страна находится на 12 месте в мире по этому показателю. А по числу зараженных — на третьем.

Первая десятка по числу смертей от COVID-19 выглядит так: