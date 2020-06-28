«Не давали ни процента, что она выживет»: в Искитиме от коронавируса умерла 39-летняя медсестра

— Занималась самолечением. Ну, как самолечением? Врачи ей сказали: «Всё нормально». Температура у неё скакала — то 37,8, то 39 бывала. 12 июня вызвали скорую, её положили в ту же больницу, где она работала, в пульмоотделение. Анализы не взяли. Сделали КТ — показало, что у неё двусторонняя пневмония. Мазок взяли только 15 июня, — рассказал родственник Ирины Антюхиной.

Всё это время женщина лежала в больнице и страдала одышкой. В одной палате с ней находились ещё трое с сильным кашлем (родственники не знают точно, были ли это пациентки с коронавирусом), в палате было душно, но окно открывать запретили.

— 15 июня её перевезли в реанимацию из-за серьезной одышки. Моя супруга работает в клинике «Санитас», она договорилась с главным врачом клиники, чтобы к Ирине приезжали и прокапывали лекарство «Азон» — ей становилось легче. До этого, честно вам скажу, её вообще ничем не лечили — никаких лекарств, ничего. Супруга переписывалась с Ириной, та говорила, что после лекарства у неё пропадала одышка. А потом наступили праздники, выходные — лечащий врач отказался от «Азона». Уже в субботу, 20-го числа, Ирине стало очень плохо. 21-го числа она перестала отвечать в вотсапе. Её мама позвонила в реанимацию и узнала, что она в тяжелом состоянии и под ИВЛ. Пришли в больницу в понедельник, а там сказали, мол, мы не даем ни одного процента на то, что она выживет, — продолжает мужчина.