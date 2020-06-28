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Тема дня Ураганный ветер в Новосибирске: фото и видео

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Город Еда

Как на кладбище: 7 грустных фото пустых летних веранд, где вместо людей гуляет ветер

Заведения приготовили их, ожидая смягчения ограничений, но не тут-то было

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Веранда кафе «Утровечера»

Веранда кафе «Утровечера»

Очередное постановление губернатора Новосибирской области стало для новосибирских заведений настоящим ударом. Видя, как постепенно начинают открываться российские города, местные рестораторы надеялись, что им позволят обслуживать посетителей хотя бы на летних верандах.

Объявление на летнике бара Guevara

Объявление на летнике бара Guevara

Но в областном правительстве решили по-другому, продлив запрет до 1 апреля. И подготовленные уже многими заведениями летние площадки зияют пустотой.

Веранда бара Guevara

Веранда бара Guevara

По словам рестораторов, лето — это основная пора, когда этот бизнес может зарабатывать деньги. Нередко именно эти заработки потом кормят предприятие зимой, особенно, когда наступают холода и люди стараются реже куда-то выбираться в принципе.

Веранда бара «Уголок Святого Патрика»

Веранда бара «Уголок Святого Патрика»

С новыми требованиями, предполагающими большее расстояние между столами, летники вряд ли позволили бы ресторанам озолотиться, но, по крайней мере, это дало бы работу тысячам поваров и официантов, которые сейчас перебиваются случайными заработками.

Веранда кофейни Organic Coffee&nbsp;

Веранда кофейни Organic Coffee 

Фактический запрет на работу можно было понять и принять, если бы столь же жесткие требования распространялись на другие виды бизнеса. Однако, любой житель города может видеть на улицах многочисленные точки торговли овощами, где за соблюдением санитарных норм никто даже не пытается следить.

Веранда кофейни «Чашка кофе»

Веранда кофейни «Чашка кофе»

Масса людей приходит в большие магазины, ездит в общественном транспорте, работает в офисах и на производстве. И в лучшем случае покупателей и работников просят надеть на лица любую полоску ткани, напоминающую маску.

Веранда бара Ruby

Веранда бара Ruby

Еще печальней дело обстоит с уличной едой. Поскольку общепиту разрешено торговать едой навынос, горожане используют эту возможность для того, чтобы пообедать или перекусить после работы. Однако происходит это на каких-то лавках, бочках или катушках из-под кабеля, которые, естественно, никто не моет.

Веранда у киноконцертного комплекса «Победа»

Веранда у киноконцертного комплекса «Победа»

Формально это не является нарушением, однако по факту любая летняя веранда оказалась бы более безопасным местом в смысле распространения инфекции. Но власти, по всей видимости, это не очень волнует.

Такой способ принятия пищи губернатор, по всей видимости, считает более безопасным&nbsp;

Такой способ принятия пищи губернатор, по всей видимости, считает более безопасным 

Продолжение запрета на работу даже в формате летних веранд приведет, скорее всего, к закрытию многих заведений, которые и сейчас уже испытывают серьезные трудности. Однако, до сих пор их владельцы и костяк коллектива жили надеждой. Сейчас эта надежда тает на глазах.

О том, что думают сами рестораторы о решение областного правительства, можно прочитать здесь

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