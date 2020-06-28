Как на кладбище: 7 грустных фото пустых летних веранд, где вместо людей гуляет ветер

Очередное постановление губернатора Новосибирской области стало для новосибирских заведений настоящим ударом. Видя, как постепенно начинают открываться российские города, местные рестораторы надеялись, что им позволят обслуживать посетителей хотя бы на летних верандах.
Но в областном правительстве решили по-другому, продлив запрет до 1 апреля. И подготовленные уже многими заведениями летние площадки зияют пустотой.
По словам рестораторов, лето — это основная пора, когда этот бизнес может зарабатывать деньги. Нередко именно эти заработки потом кормят предприятие зимой, особенно, когда наступают холода и люди стараются реже куда-то выбираться в принципе.
С новыми требованиями, предполагающими большее расстояние между столами, летники вряд ли позволили бы ресторанам озолотиться, но, по крайней мере, это дало бы работу тысячам поваров и официантов, которые сейчас перебиваются случайными заработками.
Фактический запрет на работу можно было понять и принять, если бы столь же жесткие требования распространялись на другие виды бизнеса. Однако, любой житель города может видеть на улицах многочисленные точки торговли овощами, где за соблюдением санитарных норм никто даже не пытается следить.
Масса людей приходит в большие магазины, ездит в общественном транспорте, работает в офисах и на производстве. И в лучшем случае покупателей и работников просят надеть на лица любую полоску ткани, напоминающую маску.
Еще печальней дело обстоит с уличной едой. Поскольку общепиту разрешено торговать едой навынос, горожане используют эту возможность для того, чтобы пообедать или перекусить после работы. Однако происходит это на каких-то лавках, бочках или катушках из-под кабеля, которые, естественно, никто не моет.
Формально это не является нарушением, однако по факту любая летняя веранда оказалась бы более безопасным местом в смысле распространения инфекции. Но власти, по всей видимости, это не очень волнует.
Продолжение запрета на работу даже в формате летних веранд приведет, скорее всего, к закрытию многих заведений, которые и сейчас уже испытывают серьезные трудности. Однако, до сих пор их владельцы и костяк коллектива жили надеждой. Сейчас эта надежда тает на глазах.
О том, что думают сами рестораторы о решение областного правительства, можно прочитать здесь