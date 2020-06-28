Как на кладбище: 7 грустных фото пустых летних веранд, где вместо людей гуляет ветер

Продолжение запрета на работу даже в формате летних веранд приведет, скорее всего, к закрытию многих заведений, которые и сейчас уже испытывают серьезные трудности. Однако, до сих пор их владельцы и костяк коллектива жили надеждой. Сейчас эта надежда тает на глазах.

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