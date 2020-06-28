Владимир Путин рассказал, как защищается от коронавируса

Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1» рассказал, как защищается от коронавируса. Он сообщил, что раз в три дня сдает тесты — все они отрицательные. Также он ввел правило: президент и премьер-министр никогда не летают в одном самолете и никогда не летают на разных самолетах в одно и то же время.

— Потому что на нас особая ответственность за положение в стране. И, когда выяснилось, что председатель правительства, к сожалению, заболел… Ну, я просто обязан был действовать очень аккуратно и соответствующим образом выстроить свой рабочий график, — пояснил президент.