Человека избили, запихали в багажник и увезли в неизвестном направлении

Человека запихали в багажник «Тойоты» и увезли в неизвестном направлении.
Видео, на котором человека бьют и запихивают в багажник автомобиля, появилось в паблике «Инцидент-Новосибирск» сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, снявших это видео, двое неизвестных напали на мужчину, избили его, а после того, как тот потерял способность к сопротивлению, затолкали в багажник автомобиля Toyota Mark II.
Все это произошло рядом с домом на Котовского, 26, после чего машина с похитителями направилась в сторону сада Кирова.
Как сообщила НГС одна из свидетельниц происшествия, авторы видео сразу же заявили о случившемся в полицию. Сообщение у них приняли больше часа назад, правда, связаться со свидетелями вновь пока никто не пытался.
В пресс-службе МВД оперативно не смогли подтвердить наличие такого вызова, но обещали уточнить это позже.