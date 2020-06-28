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Человека избили, запихали в багажник и увезли в неизвестном направлении

Видео записали случайные свидетели происшествия

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Человека запихали в багажник «Тойоты» и увезли в неизвестном направлении.

Видео, на котором человека бьют и запихивают в багажник автомобиля, появилось в паблике «Инцидент-Новосибирск» сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, снявших это видео, двое неизвестных напали на мужчину, избили его, а после того, как тот потерял способность к сопротивлению, затолкали в багажник автомобиля Toyota Mark II.

Все это произошло рядом с домом на Котовского, 26, после чего машина с похитителями направилась в сторону сада Кирова.

Как сообщила НГС одна из свидетельниц происшествия, авторы видео сразу же заявили о случившемся в полицию. Сообщение у них приняли больше часа назад, правда, связаться со свидетелями вновь пока никто не пытался.

В пресс-службе МВД оперативно не смогли подтвердить наличие такого вызова, но обещали уточнить это позже.

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похищение человека
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