Человека избили, запихали в багажник и увезли в неизвестном направлении

Как сообщила НГС одна из свидетельниц происшествия, авторы видео сразу же заявили о случившемся в полицию. Сообщение у них приняли больше часа назад, правда, связаться со свидетелями вновь пока никто не пытался.

В пресс-службе МВД оперативно не смогли подтвердить наличие такого вызова, но обещали уточнить это позже.