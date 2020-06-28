Художники разрисовали ещё два трамвая — посмотрите, что у них получилось

В Новосибирске появятся еще два трамвая, расписанные художниками-граффитистами. За их работой наблюдал наш фотограф Александр Ощепков.



Организатором акции стал центр молодёжи «Альтаир» и мэрия Новосибирска. Как считают в городской администрации, художественная роспись трамваев «формирует имидж современного и развивающегося культурного города, поддерживающего уличное искусство наравне с мировыми столицами».

