Художники разрисовали ещё два трамвая — посмотрите, что у них получилось

В Новосибирске появятся еще два трамвая, расписанные художниками-граффитистами. За их работой наблюдал наш фотограф Александр Ощепков.
Организатором акции стал центр молодёжи «Альтаир» и мэрия Новосибирска. Как считают в городской администрации, художественная роспись трамваев «формирует имидж современного и развивающегося культурного города, поддерживающего уличное искусство наравне с мировыми столицами».
Потратить свои выходные, чтобы превратить старые трамваи в объекты уличного искусства, согласились четыре известных уличных художника Новосибирска: Марина Ягода, Александр Pons, Роман OneRone и Степан Steve7.
— Два новых трамвая — это высказывание молодых художников о мечтах, стремлениях и свершениях, — считают в мэрии.
Превращать трамваи в передвижные граффити–галереи становится в Новосибирске своеобразной традицией. Так, в 2018 году на трамвае номер 13 появились рисунки, которые исчезли со стены во дворе гостиницы Центральная во время ремонта.
Трамвай расписывали под хохлому и наносили на него символические изображения основных городских достопримечательностей.
Выбор такого носителя сразу решает несколько задач. Во-первых, художникам не нужно согласовывать свои работы с владельцами объектов недвижимости (как бывает в случае с традиционными граффити). Во-вторых, увидеть граффити на трамвае могут куда больше жителей и гостей города.
Нельзя не отметить и колоссальную экономию, которую дает городскому бюджету такого рода творчество. Ведь краска и оплата труда художников стоит гораздо дешевле, чем новый трамвай.
Вообще же, новосибирские трамваи стали для города чем-то большим, чем просто один из видов городского транспорта. Настоящей звездой стал трамвай маршрута № 13, который сам уже удостоился отдельного граффити.