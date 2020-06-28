В ресторанном дворике возобновили работу все заведения и строятся новые

В скандально известном ресторанном дворике за гостиницей «Центральная» возобновило работу последнее заведение, закрытое после масштабных проверок. И уже скоро к имеющимся точкам добавятся новые.

Шумная вечеринка с диджеем прошла в ресторанном дворике во второй половине мая. Мероприятие привлекло внимание блогеров и СМИ, в результате уже на следующей неделе на работающие здесь заведения обрушились тотальные проверки. По итогам которых большинство точек были оштрафованы, а две — «Хот-дог Мастер» и Cheburek.Me — закрыты на неопределенный срок.