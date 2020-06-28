В ресторанном дворике возобновили работу все заведения и строятся новые

В скандально известном ресторанном дворике за гостиницей «Центральная» возобновило работу последнее заведение, закрытое после масштабных проверок. И уже скоро к имеющимся точкам добавятся новые.
Шумная вечеринка с диджеем прошла в ресторанном дворике во второй половине мая. Мероприятие привлекло внимание блогеров и СМИ, в результате уже на следующей неделе на работающие здесь заведения обрушились тотальные проверки. По итогам которых большинство точек были оштрафованы, а две — «Хот-дог Мастер» и Cheburek.Me — закрыты на неопределенный срок.
Первой в середине июня открылась чебуречная. А на этих выходных, как убедился корреспондент НГС, к ней присоединилась и точка сети с хот-догами. Таким образом, все заведения ресторанного дворика восстановили работу,
К действующим здесь точкам, впрочем, скоро добавятся новые. Владельцы гостиницы сейчас проводят реконструкцию расположенного здесь же, во дворе, технологического здания. В нем уже прорублены новые окна и ведется монтаж конструкции для создания дополнительных помещений. По информации НГС, здесь появится бар с сидром, кондитерская, точка с лимонадами и т. д.
Ресторанный дворик не единственная площадка, которая активно развивается этим летом. Пространство перед «Универсамом» сегодня превратилось в первый новосибирский «фуд-трак-парк». Здесь установлены уже четыре автофургона с разной едой и напитками. Одним из которых, например, стала мобильная точка заведения «ХалапеньО смокер».