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В ресторанном дворике возобновили работу все заведения и строятся новые

Последней к жизни вернулась точка сети «Хот-дог Мастер»

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Точка «Хот-дог Мастера» традиционно пользовалась самой большой популярностью — покупатели здесь были всегда

Точка «Хот-дог Мастера» традиционно пользовалась самой большой популярностью — покупатели здесь были всегда

В скандально известном ресторанном дворике за гостиницей «Центральная» возобновило работу последнее заведение, закрытое после масштабных проверок. И уже скоро к имеющимся точкам добавятся новые.

Шумная вечеринка с диджеем прошла в ресторанном дворике во второй половине мая. Мероприятие привлекло внимание блогеров и СМИ, в результате уже на следующей неделе на работающие здесь заведения обрушились тотальные проверки. По итогам которых большинство точек были оштрафованы, а две — «Хот-дог Мастер» и Cheburek.Me — закрыты на неопределенный срок.

Первой в середине июня открылась чебуречная. А на этих выходных, как убедился корреспондент НГС, к ней присоединилась и точка сети с хот-догами. Таким образом, все заведения ресторанного дворика восстановили работу,

Реконструкция позволит увеличить площадь расположенных здесь точек как минимум вдвое

Реконструкция позволит увеличить площадь расположенных здесь точек как минимум вдвое

К действующим здесь точкам, впрочем, скоро добавятся новые. Владельцы гостиницы сейчас проводят реконструкцию расположенного здесь же, во дворе, технологического здания. В нем уже прорублены новые окна и ведется монтаж конструкции для создания дополнительных помещений. По информации НГС, здесь появится бар с сидром, кондитерская, точка с лимонадами и т. д.

Ресторанный дворик не единственная площадка, которая активно развивается этим летом. Пространство перед «Универсамом» сегодня превратилось в первый новосибирский «фуд-трак-парк». Здесь установлены уже четыре автофургона с разной едой и напитками. Одним из которых, например, стала мобильная точка заведения «ХалапеньО смокер».

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ресторанный дворик
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