Штормит: на Новосибирск обрушился сильный ветер — на Обском шторм, в городе падают деревья

В Новосибирск пришла непогода: сильный ветер местами валит деревья в городе.

— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в Новосибирской области ожидается местами шквалистое усиление ветра до 31 м/с, а в Новосибирске до 30 м/с, — предупреждали накануне сотрудники МЧС. — Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений.

Последствия уже можно наблюдать в разных районах города. На Первоймайской, возле дома № 124, ещё ночью упало дерево, перекрыв проезд ещё к двум домам.