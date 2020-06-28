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Тема дня Ураганный ветер в Новосибирске: фото и видео

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Лето

Штормит: на Новосибирск обрушился сильный ветер — на Обском шторм, в городе падают деревья

Порывы ветра достигают 27–28 метров в секунду

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Еще вчера на Обском купались сотни людей, а сегодня здесь волны, как на самом настоящем море

Еще вчера на Обском купались сотни людей, а сегодня здесь волны, как на самом настоящем море

В Новосибирск пришла непогода: сильный ветер местами валит деревья в городе.

— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в Новосибирской области ожидается местами шквалистое усиление ветра до 31 м/с, а в Новосибирске до 30 м/с, — предупреждали накануне сотрудники МЧС. — Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений.

Последствия уже можно наблюдать в разных районах города. На Первоймайской, возле дома № 124, ещё ночью упало дерево, перекрыв проезд ещё к двум домам.

А на Обском с самого утра — шторм.

Сегодня здесь действительно лучше не купаться

Сегодня здесь действительно лучше не купаться

Ветер разогнал всех отдыхающих: ещё в субботу здесь было не протолкнуться

Ветер разогнал всех отдыхающих: ещё в субботу здесь было не протолкнуться

Но некоторым большие волны только в радость

Но некоторым большие волны только в радость

Сильный ветер, судя по прогнозу синоптиков, продержится в Новосибирске до конца дня

Сильный ветер, судя по прогнозу синоптиков, продержится в Новосибирске до конца дня

Темные воды Обского

Темные воды Обского

Штормить в пригороде Новосибирска начало ещё в субботу вечером. Вот такими кадрами вчера делились читатели НГС, решившие отдохнуть в Новопичугово.

— Ураган был очень сильный, все спрятались в беседке, палатке и рыбацкой постройке. Первые пару минут я прижималась к земле и боялась, что сорвёт крышу, сильно переживала за друзей. Два человека были на лодках в море, мы пытались связаться с ними по рации, связь была плохая, — рассказала читательница НГС, которая оказалась в эпицентре непогоды.

У вас есть фото или видео с последствиями непогоды? Присылайте в редакцию НГС по WhatsApp и Telegram на номер +7 923 157–00–00 или на почту news@ngs.ru.

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штормураганный ветернепогодаОбское море
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