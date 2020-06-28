От коронавируса скончались четверо новосибирцев — трое мужчин и одна женщина

По данным оперштаба, за последние сутки в Новосибирской области зарегистрированы ещё четыре смерти от коронавируса.

Скончались трое мужчин — 67 лет, 71 год и 79 лет — и одна женщина, ей было 66 лет. Всего в регионе зафиксирован 91 летальный случай из-за COVID-19.



Заразившихся — больше пяти тысяч. В это воскресенье, 28 июня, впервые за последние недели зарегистрирован спад по выявляемости — за сутки выявлено меньше ста пациентов.

Среди умерших от коронавируса есть и медики. Всего за время пандемии скончались пять сотрудников новосибирских больниц. Мы сделали страницу памяти в их честь. Как их зовут и кем они работали — смотрите здесь.