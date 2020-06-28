В Новосибирской области выявлено меньше сотни новых заболевших — такого не было уже месяц

В детскую больницу №3 госпитализированы 55 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2 274. В больницы районов области госпитализированы 599 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2 274. В больницы районов области госпитализированы 599 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 196 740 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1198 жителей региона, 24 824 человек сняты с наблюдения.

Напомним, что последний раз в Новосибирской области регистрировали менее 100 новых случаев заражения коронавирусом ровно месяц назад — 28 мая.