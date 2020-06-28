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Здоровье

В Новосибирской области выявлено меньше сотни новых заболевших — такого не было уже месяц

Тем не менее, пандемия продолжает убивать — за прошедшие сутки кончались четверо

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В Новосибирской области провели уже почти 200 тыс. тестов на коронавирус&nbsp;

В Новосибирской области провели уже почти 200 тыс. тестов на коронавирус 

Впервые за последний месяц количество новых заболевших с подтвержденной коронавирусной инфекцией оказалось меньше 100 человек.

По данным Оперативного штаба на утро 28 июня в регионе зарегистрировано 5 769 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+98 за последние сутки), в том числе 357 детей. 3 368 пациентов выздоровели (+86 за сутки).

Скончались еще трое мужчин — 67 лет, 71 год и 79 лет — и одна женщина, ей было 66 лет. Всего в Новосибирской области зафиксирован 91 летальный случай из-за COVID-19. В отделениях интенсивной терапии находятся 80 человек. На ИВЛ — 27 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 55 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2 274. В больницы районов области госпитализированы 599 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2 274. В больницы районов области госпитализированы 599 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 196 740 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1198 жителей региона, 24 824 человек сняты с наблюдения.

Напомним, что последний раз в Новосибирской области регистрировали менее 100 новых случаев заражения коронавирусом ровно месяц назад — 28 мая.

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пандемия коронавируса
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