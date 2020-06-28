В Новосибирске появилась ещё одна сеть автокафе — её открыли местные предприниматели

Владельцы заведения Coffee City открыли вторую точку. Это первая попытка создать сетевой проект в нише автокофеен.
Как и первая точка, второй павильон Coffee City появился на парковке, которая расположена рядом с автокомплексом на Станционной, 59. Заведение предназначено прежде всего для автомобилистов, поскольку сделать заказ и забрать готовые напитки можно не выходя из машины.
Несмотря на то что в название заведения вынесено слово «кофе», в меню здесь имеется небольшой набор основных блюд уличной еды: сэндвичи, шаурма, кессадия, вок и т. д. Цены начинаются со 120 рублей за блюдо, но большая часть позиций стоит в районе 200 рублей.
Coffee City — первая попытка местной компании создать сеть в формате автокафе. До сих пор в нем доминируют международные сети (Burger King, KFC и McDonalds), хотя первое отдельное заведение такого рода в городе открыли также новосибирские предприниматели. Проект, правда, был свернут в конце прошлого года. Сейчас на его месте работает одна из точек местной же сети чебуречных «СССР» (остальные представляют собой обычные точки уличной еды).