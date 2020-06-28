В Новосибирске появилась ещё одна сеть автокафе — её открыли местные предприниматели

Coffee City — первая попытка местной компании создать сеть в формате автокафе. До сих пор в нем доминируют международные сети (Burger King, KFC и McDonalds), хотя первое отдельное заведение такого рода в городе открыли также новосибирские предприниматели. Проект, правда, был свернут в конце прошлого года. Сейчас на его месте работает одна из точек местной же сети чебуречных «СССР» (остальные представляют собой обычные точки уличной еды).

