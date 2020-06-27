«Яблоку негде упасть»: новосибирцы атаковали городские пляжи в жаркий выходной

В эту субботу, 27 июня, в Новосибирске было очень жарко: днём температура воздуха поднялась до 31 градуса. Жители города сразу же ринулись на пляжи. Новосибирцы отдыхали и купались, совершенно позабыв про карантинные меры и рекомендованную социальную дистанцию. Видео и фото с пляжей отдыхающие делились в социальных сетях. Многие новосибирцы признались, что давно не видели настолько заполненные пляжи.
— Была сегодня днём на пляже в Академе. Людей очень много. Вроде бы ничего необычного, если бы не карантин. Приткнуться было негде, естественно ни о какой дистанции и речи нет: все беседки набиты многочисленными компаниями, а возле воды яблоку негде упасть! — рассказала читательница НГС Дарья.
Это не первый раз, когда новосибирцы полностью заполнили пляжи. В минувший четверг, 25 июня, губернатор Новосибирской области продлил ряд ограничений в городе. Это значит, что бары, рестораны, торговые центры, кинотеатры не возобновят свою работу. Этот факт очень сильно возмутил рестораторов. В этот же день бары города начали выкладывать в соцсети видео толпы на пляже — люди заполнили собой всё пространство, ни о какой дистанции, конечно же, не может быть и речи, а народа столько, сколько не вместил бы в себя ни один городской бар.