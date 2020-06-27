«Яблоку негде упасть»: новосибирцы атаковали городские пляжи в жаркий выходной

В эту субботу, 27 июня, в Новосибирске было очень жарко: днём температура воздуха поднялась до 31 градуса. Жители города сразу же ринулись на пляжи. Новосибирцы отдыхали и купались, совершенно позабыв про карантинные меры и рекомендованную социальную дистанцию. Видео и фото с пляжей отдыхающие делились в социальных сетях. Многие новосибирцы признались, что давно не видели настолько заполненные пляжи.

— Была сегодня днём на пляже в Академе. Людей очень много. Вроде бы ничего необычного, если бы не карантин. Приткнуться было негде, естественно ни о какой дистанции и речи нет: все беседки набиты многочисленными компаниями, а возле воды яблоку негде упасть! — рассказала читательница НГС Дарья.