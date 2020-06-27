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В Новосибирской области на трассе столкнулись Toyota и грузовик — один из водителей погиб на месте

Toyota выехала на встречную полосу

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Авария произошла в 18:55

Авария произошла в 18:55

В субботу вечером, 27 июня, в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В районе села Верх-Ирмень столкнулись Toyota Corolla и грузовик Hino. В результате аварии водитель Toyota погиб на месте от полученных травм.

— ДТП произошло в 18:55. На автодороге К-17р Toyota Corolla выехала на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение с грузовиком Hino. Погиб водитель Toyota, мужчина 1978 года рождения. Toyota двигалась со стороны Новосибирска в сторону рабочего посёлка Ордынка, грузовик ехал в сторону города, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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На месте происшествия работают сотрудники полиции, все обстоятельства выясняются.

26 июня ночью, около 02:30, водитель «Ниссана» не справился с управлением и налетел на столб около Красного проспекта, 50. Один из пассажиров скончался.

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