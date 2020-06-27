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Происшествия

На Красном проспекте столкнулись Hyundai и Subaru — один из автомобилей перевернулся на крышу

В аварии никто не пострадал

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В ДТП никто не пострадал

В ДТП никто не пострадал

Вечером в субботу, 27 июня, в Новосибирске произошло ДТП. На пересечении Красного проспекта и улицы Свердлова столкнулись Hyundai Solaris и Subaru Forester. В результате аварии Subaru Forester перевернулся на крышу, а у Hyundai Solaris повреждена передняя часть.

— В данном ДТП никто не пострадал. Авария оформляется как ДТП с материальным ущербом. На месте работают сотрудники полиции, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

На место происшествия также приехали врачи скорой помощи

На место происшествия также приехали врачи скорой помощи

В пятницу, 26 июня, жители Новосибирска перевернулись на снегоболотоходе в Чемальском районе Республики Алтай. В результате пострадала 26-летняя женщина.

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