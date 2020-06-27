На Ксению Собчак напали в Среднеуральском женском монастыре

По некоторым данным, Ксения Собчак со съемочной группой попыталась прорваться в монастырь с тыльной стороны. Пострадавший Сергей Ерженков не стал этого отрицать. Он подробно рассказал, как произошло нападение.

— Тут нас окружили какие-то, не побоюсь этого слова, православные ваххабиты в составе 30 человек, это какие-то казаки, участники боевых действий на Донбассе по виду. Ребята бравые уголовного вида. Они стали избивать бывшего послушника, который с нами был, потом на меня напали трое, вывихнули руку, отняли камеру, разбили ее, до сих пор мы ждем полицию, чтобы она разобралась. Несмотря на то что у нас есть видео с другой камеры, они утверждают, что у нас камеры не было, — объяснил Ерженков.

Екатеринбургская епархия прокомментировала ЧП в Среднеуральске:

— Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка. В произошедшем предстоит разобраться правоохранительным органам. Напоминаем, что бывший духовник монастыря запрещён в священнослужении и находится под церковным судом.