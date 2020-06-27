На Ксению Собчак напали в Среднеуральском женском монастыре

На Ксению Собчак и ее съемочную группу напали в Среднеуральском женском монастыре, где журналист вместе с командой снимала фильм. На своих страницах в соцсетях она рассказала, что два человека избиты, а ее саму толкнули так, что она упала.
— На нас было совершено нападение в монастыре. Два человека избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били Ерженкова (режиссер Сергей Ерженков. — Прим. ред.). Полиция вызвана. Камеру отобрали здоровенные бугаи, — отметила телеведущая.
По некоторым данным, Ксения Собчак со съемочной группой попыталась прорваться в монастырь с тыльной стороны. Пострадавший Сергей Ерженков не стал этого отрицать. Он подробно рассказал, как произошло нападение.
— Тут нас окружили какие-то, не побоюсь этого слова, православные ваххабиты в составе 30 человек, это какие-то казаки, участники боевых действий на Донбассе по виду. Ребята бравые уголовного вида. Они стали избивать бывшего послушника, который с нами был, потом на меня напали трое, вывихнули руку, отняли камеру, разбили ее, до сих пор мы ждем полицию, чтобы она разобралась. Несмотря на то что у нас есть видео с другой камеры, они утверждают, что у нас камеры не было, — объяснил Ерженков.
Екатеринбургская епархия прокомментировала ЧП в Среднеуральске:
— Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка. В произошедшем предстоит разобраться правоохранительным органам. Напоминаем, что бывший духовник монастыря запрещён в священнослужении и находится под церковным судом.
Ксения Собчак прилетела в Екатеринбург, где уже неделю ее команда снимает фильм про схиигумена Сергия Романова и церковный конфликт. Ранее Романов захватил монастырь, где был духовником, выставил охрану и заявил, что без Росгвардии его оттуда не прогонят.
Началось всё с того, что в апреле схиигумен Сергий выложил в интернет видеоролик, в котором проклял тех, кто закрывает храмы из-за коронавируса, — собственно, свое церковное начальство. Ролик YouTube заблокировал, а Сергия теперь ждет церковный суд, который может отлучить его от церкви. Пока же священнослужителю запретили проповедовать, носить крест и сослали в мужской скит Иоанна Богослова под Среднеуральском. Вместо этого схиигумен сместил настоятельницу женского монастыря, заявил, что теперь он в нём «отец, наставник и строитель», и выставил по периметру казаков.