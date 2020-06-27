Дали команду: в Новосибирске включили фонтаны — рассказываем где

В Новосибирске включили фонтаны — пока работают 9 фонтанов, после 17:00 включат ещё 3.
— 9 фонтанов: Бульвар Победы, Пименова, Глобус, Первомайский, Ордожникидзе, Энергия, Лучистый, Селезнева, Рассветная — эти работают, — рассказал НГС директор МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко. — После 17:00 включат: 25 лет октября, Ползунова, в Берёзовой роще.
Также на днях запустят фонтан на Приморской — сейчас его чистят. «Медведь» в Первомайском сквере включают только по праздникам, так как там слабая арматура, отметил директор «Горфонтана».
По его словам, команду включить фонтан сегодня дал первый вице-мэр. Валерий Науменко считает, что в принятии такого решения сыграла совокупность факторов — в городе жарко и соседи (Барнаул) уже включили фонтаны. Как будут работать фонтаны дальше, пока не известно, всё будет зависит от развитии эпидемиологической ситуации в городе, уточнил директор МКУ «Горфонтан».
24 июня включили фонтан в Центральном парке Новосибирска.