Дали команду: в Новосибирске включили фонтаны — рассказываем где

В Новосибирске включили фонтаны — пока работают 9 фонтанов, после 17:00 включат ещё 3.

— 9 фонтанов: Бульвар Победы, Пименова, Глобус, Первомайский, Ордожникидзе, Энергия, Лучистый, Селезнева, Рассветная — эти работают, — рассказал НГС директор МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко. — После 17:00 включат: 25 лет октября, Ползунова, в Берёзовой роще.

Также на днях запустят фонтан на Приморской — сейчас его чистят. «Медведь» в Первомайском сквере включают только по праздникам, так как там слабая арматура, отметил директор «Горфонтана».