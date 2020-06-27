Отдыхающим в санаториях разрешили не предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19

Роспотребнадзор отменил требование о предъявлении отдыхающими в санаториях справок об отрицательном тесте на коронавирус. Вместо этого потребуется документ об отсутствии контакта с зараженными в течение 14 дней до заезда, говорится в изменениях в рекомендациях ведомства по организации работы санитарно-курортных учреждений.
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее, чем за три дня до отъезда», — говорится в рекомендациях.
Также в документе говорится, что отдыхающим и персоналу будут проводить тест на коронавирус в зависимости от эпидемических показаний на основании предписаний территориальных отделений Роспотребнадзора.
Кроме того, Роспотребнадзор разрешил санаторно-курортным учреждениям заселять в один номер до двух человек, которые не живут вместе и не являются членами одной семьи.