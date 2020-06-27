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Тема дня Ограничения из-за коронавируса продлили до августа

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Коронавирусные ограничения в НСО продлили до 1 августа — публикуем новые документы. Изучайте

Андрей Травников подписал несколько постановлений

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Многие организации ещё месяц будут работать с ограничениями

Многие организации ещё месяц будут работать с ограничениями

В Новосибирской области продлили действие ограничений, которые ввели из-за коронавируса. Документ об этом опубликовало правительство региона. До 1 августа будет ограничена работа общепита, спортзалов, культурных заведений и некоторых других организаций. Мы публикуем полный текст постановлений, чтобы не было разночтений.

В первом документе говорится о продлении ограничений в Новосибирской области на месяц.

В следующем постановлении перечислены те организации, которые будут работать с ограничениями.

Напомним, что на этой неделе бары города начали выкладывать в соцсети видео толпы на пляже — люди заполнили собой всё пространство, ни о какой дистанции, конечно же, не может быть и речи, а народа столько, сколько не вместил бы в себя ни один городской бар. Это сделали после того, как губернатор сказал о том, что ограничения в Новосибирской области будут продлевать.

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