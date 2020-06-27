Коронавирусные ограничения в НСО продлили до 1 августа — публикуем новые документы. Изучайте

В Новосибирской области продлили действие ограничений, которые ввели из-за коронавируса. Документ об этом опубликовало правительство региона. До 1 августа будет ограничена работа общепита, спортзалов, культурных заведений и некоторых других организаций. Мы публикуем полный текст постановлений, чтобы не было разночтений.



В первом документе говорится о продлении ограничений в Новосибирской области на месяц.