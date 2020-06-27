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Тема дня Ограничения из-за коронавируса продлили до августа

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Андрей Травников продлил в Новосибирской области ограничения из-за коронавируса до августа

Документы опубликовали на сайте правительства региона

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Работа общепита все ещё ограничена

Работа общепита все ещё ограничена

В Новосибирской области до 1 августа продлили ограничительные меры, которые действуют во время режима повышенной готовности.

Актуальную редакцию документов о режиме повышенной готовности и ограничительных мерах опубликовали на сайте правительства НСО, постановления подписаны губернатором НСО Андреем Травниковым.

— Принять следующие отдельные ограничительные меры в условиях режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, с 20:00 часов 31 марта 2020 до 24:00 часов 1 августа 2020, — говорится в документе.

Горожанам так же следует соблюдать социальную дистанцию, масочный режим, отказаться от посещения массовых мероприятий и мест массового скопления людей.

Ограничения продолжают действовать для заведений общественного питания и организаций, о которых говорилось в предыдущих постановлениях.

— С 28 марта 2020 по 1 августа 2020 приостановить работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания (кроме столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций), за исключением обслуживания навынос или с доставкой заказов, — говорится в тексте постановления.

На сайте правительства НСО уточнили, что основное изменение документов связано именно с продлением ограничений.

— В Новосибирской области сохраняются действующие ограничительные меры в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции — новых мер введено не будет, — сообщается на сайте регионального правительства.

Напомним, что ранее губернатор Андрей Травников заявлял о том, что ограничения будут продлевать. При этом некоторые ограничения уже начали снимать. Так, в Новосибирске разрешили работать непродовольственным магазинам с отдельным входом, также смогли открыться музеи и зоопарк. Кроме этого, МФЦ стали оказывать услуги гражданам в прежнем режиме.

На этой неделе представители общественной организации «Федерация рестораторов и отельеров Сибири» написали письмо губернатору Андрею Травникову. Они переживают, что продление ограничений окончательно погубит их бизнес.

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