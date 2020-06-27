Андрей Травников продлил в Новосибирской области ограничения из-за коронавируса до августа

Горожанам так же следует соблюдать социальную дистанцию, масочный режим, отказаться от посещения массовых мероприятий и мест массового скопления людей.



Ограничения продолжают действовать для заведений общественного питания и организаций, о которых говорилось в предыдущих постановлениях.



— С 28 марта 2020 по 1 августа 2020 приостановить работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания (кроме столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций), за исключением обслуживания навынос или с доставкой заказов, — говорится в тексте постановления.



На сайте правительства НСО уточнили, что основное изменение документов связано именно с продлением ограничений.

— В Новосибирской области сохраняются действующие ограничительные меры в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции — новых мер введено не будет, — сообщается на сайте регионального правительства.



Напомним, что ранее губернатор Андрей Травников заявлял о том, что ограничения будут продлевать. При этом некоторые ограничения уже начали снимать. Так, в Новосибирске разрешили работать непродовольственным магазинам с отдельным входом, также смогли открыться музеи и зоопарк. Кроме этого, МФЦ стали оказывать услуги гражданам в прежнем режиме.