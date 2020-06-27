Единственная в РФ женщина-космонавт Анна Кикина из Новосибирска полетит на МКС через два года

Новосибирский космонавт Анна Кикина, единственная в России женщина-космонавт, отправится на МКС через два года.

Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в своём Твиттере. До Анны Кикиной в космос летали женщины-космонавты Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова.

Анна Кикина — космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса. Родилась 27 августа 1984 года в Новосибирске. В 2006 году защитила диплом по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» в Новосибирской государственной академии водного транспорта, позже получила диплом экономиста-менеджера по специальности «Экономика и управление на предприятии (транспорта)». Прошла курсы МЧС, имеет удостоверение спасателя. Работала программным директором «Радио-Сибирь Алтай». В 2012 году прошла отбор на должность кандидата в космонавты-испытатели, а в 2014 году решением МВКК рекомендована к зачислению на должность космонавта-испытателя отряда космонавтов Роскосмоса.

