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Единственная в РФ женщина-космонавт Анна Кикина из Новосибирска полетит на МКС через два года

Госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что полёт планируют в 2022 году

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Анна Кикина родилась в Новосибирске

Анна Кикина родилась в Новосибирске

Новосибирский космонавт Анна Кикина, единственная в России женщина-космонавт, отправится на МКС через два года.

Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в своём Твиттере. До Анны Кикиной в космос летали женщины-космонавты Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова.

Анна Кикина — космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса. Родилась 27 августа 1984 года в Новосибирске. В 2006 году защитила диплом по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» в Новосибирской государственной академии водного транспорта, позже получила диплом экономиста-менеджера по специальности «Экономика и управление на предприятии (транспорта)». Прошла курсы МЧС, имеет удостоверение спасателя. Работала программным директором «Радио-Сибирь Алтай». В 2012 году прошла отбор на должность кандидата в космонавты-испытатели, а в 2014 году решением МВКК рекомендована к зачислению на должность космонавта-испытателя отряда космонавтов Роскосмоса.

В прошлом году Анна Кикина рассказала НГС о том, как она уже несколько лет готовится к своему первому полёту в космос и как начиналась её карьера.

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женщина-космонавткосмосМКСАнна Кикина
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