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Начали на улице, закончили дома: новосибирец подрался с тремя женщинами во дворе. Драку сняли на видео

На место вызвали полицию — от пострадавшей приняли заявление

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К приезду полиции мужчины уже не было

К приезду полиции мужчины уже не было

Мужчина подрался с тремя женщинами в Ленинском районе Новосибирска — сначала драка была на глазах у прохожих, потом они переместились в квартиру, куда затем приехала полиция. Инцидент случился 25 июня около 21:00.

— Девушки сидели спокойно во дворе. Вышел мужчина, начал разговор, — написала в редакцию НГС свидетель драки. — Потом вышла его девушка и начала говорить ему о них нелицеприятные вещи, на что девушки отреагировали. По её словам, инцидент произошёл у дома № 28 на Немировича-Данченко.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, что это была лишь часть драки. Конфликт продолжился в квартире.

— Они сначала были на улице, возле подъезда. Очевидцы из соседней квартиры обратились в полицию, — уточнили в полиции. — В 22:10 поступило сообщение о том, что неустановленное лицо нанесло повреждение женщине. Сотрудники патрульно-постовой службы выехали на место. Злоумышленника уже не было на месте, приняли заявление.

Потасовку сняли на видео соседи — на ролике видно, что мужчина достаточно жёстко обходится со своими оппонентками. Одна из них получила от него ногой по лицу. Свидетели на видеозаписи считают, что у неё после удара сломана челюсть.

Драка произошла 25 июня вечером

Информации о травмах участников драки нет — по информации полиции, сейчас идёт проверка обстоятельств дела. Также в ГУ МВД отметили, что 25 июня вечером в Ленинском районе произошло ещё несколько драк, о которых сообщали в полицию.

Две недели назад массовая драка произошла в садовом обществе «Изумруд» — конфликт закончился смертельной стрельбой.

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