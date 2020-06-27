Начали на улице, закончили дома: новосибирец подрался с тремя женщинами во дворе. Драку сняли на видео

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, что это была лишь часть драки. Конфликт продолжился в квартире.

— Они сначала были на улице, возле подъезда. Очевидцы из соседней квартиры обратились в полицию, — уточнили в полиции. — В 22:10 поступило сообщение о том, что неустановленное лицо нанесло повреждение женщине. Сотрудники патрульно-постовой службы выехали на место. Злоумышленника уже не было на месте, приняли заявление.

Потасовку сняли на видео соседи — на ролике видно, что мужчина достаточно жёстко обходится со своими оппонентками. Одна из них получила от него ногой по лицу. Свидетели на видеозаписи считают, что у неё после удара сломана челюсть.