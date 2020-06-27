Пара новосибирцев перевернулись на снегоболотоходе в Республике Алтай — пострадала женщина

Вчера, 26 июня, жители Новосибирска перевернулись на снегоболотоходе в Чемальском районе Республики Алтай. В результате пострадала 26-летняя женщина.
— Около 14:30 часов в Чемальском районе, на 8-м километре автодороги подъезд к с. Верх-Анос, 27-летний житель г. Новосибирск, управляя снегоболотоходом «Сокол», не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет, — говорится в сообщении ГУ МВД России по Республике Алтай.
В районную больницу доставили пассажирку — она получила ушибы, госпитализация не потребовалась. Водитель был трезв, но у него не было категории для управления снегоболотоходом. По факту происшествия началось административное расследование, в отношении мужчины составили протокол за управление транспортным средством без прав.
В начале июня в Новосибирске на крышу перевернулся автомобиль «Тойота». Авария собрала небольшую пробку, затем несколько человек сами перевернули машину.