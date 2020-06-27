Таксист снёс шлагбаум на выезде с территории аэропорта Толмачёво

27 июня автомобиль «Яндекс.Такси» снёс шлагбаум на выезде с территории новосибирского аэропорта Толмачёво.
По информации очевидцев, автомобиль повредил ещё два расположенных рядом КПП.
В пресс-службе аэропорта Толмачёво сообщили, что пострадавших в ДТП нет, обстоятельства выясняются, аэропорт работает в штатном режиме.
НГС отправили запрос в «Яндекс.Такси» с просьбой прокомментировать ситуацию.
24 июня в Ордынском районе водитель «Тойоты» уснул за рулём и слетел в кювет. Машина съехала в реку Махалиха.