Таксист снёс шлагбаум на выезде с территории аэропорта Толмачёво

27 июня автомобиль «Яндекс.Такси» снёс шлагбаум на выезде с территории новосибирского аэропорта Толмачёво.



По информации очевидцев, автомобиль повредил ещё два расположенных рядом КПП.

В пресс-службе аэропорта Толмачёво сообщили, что пострадавших в ДТП нет, обстоятельства выясняются, аэропорт работает в штатном режиме.

НГС отправили запрос в «Яндекс.Такси» с просьбой прокомментировать ситуацию.