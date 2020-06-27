27 июня суббота
СЕЙЧАС +28°С
Пробки 2/10
usd 69.13
eur 77.54
Тема дня От коронавируса умерли четыре человека

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт Подробности

Таксист снёс шлагбаум на выезде с территории аэропорта Толмачёво

Разбились соседние паркоматы

2 672
19 Обсудить

Поделиться

ДТП произошло 27 июня утром

ДТП произошло 27 июня утром

27 июня автомобиль «Яндекс.Такси» снёс шлагбаум на выезде с территории новосибирского аэропорта Толмачёво.

По информации очевидцев, автомобиль повредил ещё два расположенных рядом КПП.

В пресс-службе аэропорта Толмачёво сообщили, что пострадавших в ДТП нет, обстоятельства выясняются, аэропорт работает в штатном режиме.

НГС отправили запрос в «Яндекс.Такси» с просьбой прокомментировать ситуацию.

У автомобиля повреждён капот

У автомобиля повреждён капот

24 июня в Ордынском районе водитель «Тойоты» уснул за рулём и слетел в кювет. Машина съехала в реку Махалиха.

По теме (3)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

аэропорт ТолмачевоДТП
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (19)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!