В Новосибирской области от коронавируса умерли ещё четыре пациента — сколько им было лет

Новосибирский оперштаб отчитался о новых смертях от коронавируса в регионе.
— Скончались еще четыре человека. Трое мужчин — 87, 89 и 92 лет. И женщина, ей было 68 лет. Всего в Новосибирской области зафиксировано 87 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19, — говорится в сообщении.
Редакция НГС приносит соболезнования близким и родным погибших.
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По данным оперативного штаба, на утро 27 июня в регионе зарегистрирован 5671 случай заражения коронавирусной инфекцией (+105 за последние сутки), в том числе 353 ребенка. 3302 пациента выздоровели (+86 за сутки).
За прошлые сутки сообщалось только об одной смерти, а перед этим была информация также о смерти четырёх человек.
В числе умерших от коронавируса в Новосибирской области — пятеро медработников. Кто эти люди, кем они работали и как заболели — мы сделали страницу памяти на основе известной нам информации.