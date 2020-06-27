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В Новосибирской области от коронавируса умерли ещё четыре пациента — сколько им было лет

Количество летальных случаев достигло 87

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Среди умерших были трое мужчин и одна женщина

Среди умерших были трое мужчин и одна женщина

Новосибирский оперштаб отчитался о новых смертях от коронавируса в регионе.

— Скончались еще четыре человека. Трое мужчин — 87, 89 и 92 лет. И женщина, ей было 68 лет. Всего в Новосибирской области зафиксировано 87 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19, — говорится в сообщении.

Редакция НГС приносит соболезнования близким и родным погибших.

Если вы знали умерших от коронавируса, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер +7 923 157–00–00. Если вы знаете людей, которые вылечились от коронавируса, или, может, вы сами переболели этим вирусом, также свяжитесь с нами.

По данным оперативного штаба, на утро 27 июня в регионе зарегистрирован 5671 случай заражения коронавирусной инфекцией (+105 за последние сутки), в том числе 353 ребенка. 3302 пациента выздоровели (+86 за сутки).

За прошлые сутки сообщалось только об одной смерти, а перед этим была информация также о смерти четырёх человек.

В числе умерших от коронавируса в Новосибирской области — пятеро медработников. Кто эти люди, кем они работали и как заболели — мы сделали страницу памяти на основе известной нам информации.

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