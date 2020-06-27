В Новосибирской области от коронавируса умерли ещё четыре пациента — сколько им было лет

Новосибирский оперштаб отчитался о новых смертях от коронавируса в регионе.

— Скончались еще четыре человека. Трое мужчин — 87, 89 и 92 лет. И женщина, ей было 68 лет. Всего в Новосибирской области зафиксировано 87 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19, — говорится в сообщении.

Редакция НГС приносит соболезнования близким и родным погибших.



Если вы знали умерших от коронавируса, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер +7 923 157–00–00. Если вы знаете людей, которые вылечились от коронавируса, или, может, вы сами переболели этим вирусом, также свяжитесь с нами.

