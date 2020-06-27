Снова больше сотни: свежая статистика по заболевшим

В Новосибирской области зарегистрировали ещё 105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.



— На утро 27 июня в регионе зарегистрирован 5671 случай заражения коронавирусной инфекцией (+105 за последние сутки), в том числе 353 ребенка. 3302 пациента выздоровели (+86 за сутки), — сообщили в оперштабе региона.





Скончались еще четыре человека. Трое мужчин: 87, 89 и 92 лет. И женщина 68 лет. Всего в Новосибирской области зафиксировано 87 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19.



По информации оперштаба, в отделениях интенсивной терапии находятся 87 человек. На ИВЛ — 31 пациент. В детскую больницу № 3 госпитализированы 49 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом.



Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2193. В больницы районов области госпитализированы 599 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.



Всего в Новосибирской области провели 194 128 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1005 жителей региона, 24 586 человек сняты с наблюдения, сообщили в оперштабе.

