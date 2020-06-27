«Что за анализы тут сдают?»: как новосибирцы голосуют по поправкам в Конституцию. Репортаж

Несмотря на то, что результаты голосования ещё не объявлены, пресс-служба правительства Новосибирской области в пресс-релизе о ходе голосования сообщила, что «свою активную гражданскую позицию проявляют заслуженные врачи, общественные деятели, политики и другие известные жители региона — многие из них голосуют "за" предложенные поправки».