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«Что за анализы тут сдают?»: как новосибирцы голосуют по поправкам в Конституцию. Репортаж

Палатки во дворах выглядят так, что сразу и не разберешь, что здесь голосуют за главный документ страны

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Антисептик должен быть на каждом участке

Антисептик должен быть на каждом участке

25 июня началось общероссийское голосование по изменениям в Конституцию Российской Федерации — показываем, как проходит голосование в Новосибирске.

Палатки поставили во дворах жилых домов

Палатки поставили во дворах жилых домов

Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00 часов. Эти выборы явно войдут в историю тем, что по всему городу во дворах жилых домов расставили мобильные избирательные участки.

Во дворе дома 192/5 на Бориса Богаткова

Во дворе дома 192/5 на Бориса Богаткова

Это палатка и два сотрудника комиссии, экипированные средствами индивидуальной защиты — то есть в одноразовых халатах, масках и перчатках.

«Без кабинок, но на качели. И на лавочке привычнее, да и на свежем воздухе», — шутят читатели

«Без кабинок, но на качели. И на лавочке привычнее, да и на свежем воздухе», — шутят читатели

— Вот голосование по поправкам 26.06 во дворе дома Богаткова, 192/5, — прислали фото мобильного пункта читатели НГС. — Без кабинок, но на коленке. На качели и на лавочке привычнее, да и на свежем воздухе всё-таки.

Сотрудники избирательных комиссий

Сотрудники избирательных комиссий

Фотокорреспондент НГС заметил, что на одном из участков 26 июня сотрудники записывали аудиосообщения с информацией об адресах проголосовавших.

Голосование длится несколько дней&nbsp;

Голосование длится несколько дней 

Иногда к мобильным избирательным пунктам подъезжают люди на машинах и спрашивают: «Что за анализы тут сдают?».

В первый день в области проголосовали больше 100 тысяч человек

В первый день в области проголосовали больше 100 тысяч человек

— Голосование в регионе проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций. Члены избирательных комиссий оснащены всеми средства индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки, антисептики). Также средства защиты выдаются наблюдателям, представителям СМИ и избирателям — в случае их отсутствия, — подчеркнули в правительстве.

Несмотря на то, что результаты голосования ещё не объявлены, пресс-служба правительства Новосибирской области в пресс-релизе о ходе голосования сообщила, что «свою активную гражданскую позицию проявляют заслуженные врачи, общественные деятели, политики и другие известные жители региона — многие из них голосуют "за" предложенные поправки».

Голосование по поправкам должно было пройти весной — пандемия скорректировала сроки

Голосование по поправкам должно было пройти весной — пандемия скорректировала сроки

Проголосовать «за» или «против» поправок в Конституцию можно на своём избирательном участке — список есть на сайте cikrf.ru.

На участках измеряют температуру

На участках измеряют температуру

По сообщению областного избиркома, в первый день голосования на избирательных участках региона присутствовали 4 769 наблюдателей, 31 представитель СМИ, проголосовали 122 335 избирателей.

Палатки стоят по всему городу

Палатки стоят по всему городу

Если вы ещё не вникли в суть изменений, предлагаем несколько фактов о поправках.

Но это лишь небольшая часть. В этой ссылке можно изучить все предлагаемые поправки, чтобы понимать, о чём идёт речь. Всего три статьи, но больше двухсот поправок.

На стены палаток прикрепили традиционную инструкцию по порядку заполнения бюллетеня

На стены палаток прикрепили традиционную инструкцию по порядку заполнения бюллетеня

Голосование закончится 1 июля в 20:00. Сохраните себе две важные карточки, в которых мы собрали всю важную информацию о голосовании по поправкам.

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