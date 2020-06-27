«Что за анализы тут сдают?»: как новосибирцы голосуют по поправкам в Конституцию. Репортаж

25 июня началось общероссийское голосование по изменениям в Конституцию Российской Федерации — показываем, как проходит голосование в Новосибирске.
Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00 часов. Эти выборы явно войдут в историю тем, что по всему городу во дворах жилых домов расставили мобильные избирательные участки.
Это палатка и два сотрудника комиссии, экипированные средствами индивидуальной защиты — то есть в одноразовых халатах, масках и перчатках.
— Вот голосование по поправкам 26.06 во дворе дома Богаткова, 192/5, — прислали фото мобильного пункта читатели НГС. — Без кабинок, но на коленке. На качели и на лавочке привычнее, да и на свежем воздухе всё-таки.
Фотокорреспондент НГС заметил, что на одном из участков 26 июня сотрудники записывали аудиосообщения с информацией об адресах проголосовавших.
Иногда к мобильным избирательным пунктам подъезжают люди на машинах и спрашивают: «Что за анализы тут сдают?».
— Голосование в регионе проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций. Члены избирательных комиссий оснащены всеми средства индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки, антисептики). Также средства защиты выдаются наблюдателям, представителям СМИ и избирателям — в случае их отсутствия, — подчеркнули в правительстве.
Несмотря на то, что результаты голосования ещё не объявлены, пресс-служба правительства Новосибирской области в пресс-релизе о ходе голосования сообщила, что «свою активную гражданскую позицию проявляют заслуженные врачи, общественные деятели, политики и другие известные жители региона — многие из них голосуют "за" предложенные поправки».
Проголосовать «за» или «против» поправок в Конституцию можно на своём избирательном участке — список есть на сайте cikrf.ru.
По сообщению областного избиркома, в первый день голосования на избирательных участках региона присутствовали 4 769 наблюдателей, 31 представитель СМИ, проголосовали 122 335 избирателей.
Если вы ещё не вникли в суть изменений, предлагаем несколько фактов о поправках.
Но это лишь небольшая часть. В этой ссылке можно изучить все предлагаемые поправки, чтобы понимать, о чём идёт речь. Всего три статьи, но больше двухсот поправок.
Голосование закончится 1 июля в 20:00. Сохраните себе две важные карточки, в которых мы собрали всю важную информацию о голосовании по поправкам.