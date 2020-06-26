Подала на алименты: Пелагея и Иван Телегин будут делить имущество через суд

По словам юриста, изначально супруги решили, что Пелагее остаётся квартира в Москве, а Ивану — загородный дом. Однако квартира куплена за деньги матери певицы, а особняк в Подмосковье пара приобретала вместе, взяв ипотеку. Однако Пелагея потратила много сил и денег на обустройство.

— Адвокаты Пелагеи считают, что будет нечестно, если особняк достанется Ивану. Семейный дом покупался для того, чтобы там жила семья с ребенком, а не неверный муж с любовницей. Чего только про это жилье не говорили — что он чуть ли не подарок Телегина жене и дочке. Но Иван не собирался ничего дарить! Теперь можно надеяться, что суд все разделит по закону и справедливости. Ну и квартира, купленная на деньги Полиной мамы, останется Пелагее и Тасе, — добавил юрист.

Пелагея вышла замуж за хоккеиста московского ЦСКА Ивана Телегина летом 2016 года. В начале 2017-го у пары родилась дочь Таисия. В конце прошлого года Певица сообщила в своём официальном аккаунте в Instagram, что супруги решили развестись.