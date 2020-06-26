Подала на алименты: Пелагея и Иван Телегин будут делить имущество через суд

Певица Пелагея, родившаяся и выросшая в Новосибирске, будет делить совместно нажитое с бывшим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным имущество через суд. Ранее пара собиралась разойтись мирно.
— Поля была вынуждена подать на алименты, потому что Ваня полностью самоустранился. За последние несколько месяцев он видел дочь от силы пару раз по 15–20 минут. Ее успехами совсем не интересовался. Конечно, Пелагея переживает: трехлетнему ребенку сложно объяснить, почему папа вдруг исчез, — рассказал изданию «СтарХит» семейный юрист певицы.
По словам юриста, изначально супруги решили, что Пелагее остаётся квартира в Москве, а Ивану — загородный дом. Однако квартира куплена за деньги матери певицы, а особняк в Подмосковье пара приобретала вместе, взяв ипотеку. Однако Пелагея потратила много сил и денег на обустройство.
— Адвокаты Пелагеи считают, что будет нечестно, если особняк достанется Ивану. Семейный дом покупался для того, чтобы там жила семья с ребенком, а не неверный муж с любовницей. Чего только про это жилье не говорили — что он чуть ли не подарок Телегина жене и дочке. Но Иван не собирался ничего дарить! Теперь можно надеяться, что суд все разделит по закону и справедливости. Ну и квартира, купленная на деньги Полиной мамы, останется Пелагее и Тасе, — добавил юрист.
Пелагея вышла замуж за хоккеиста московского ЦСКА Ивана Телегина летом 2016 года. В начале 2017-го у пары родилась дочь Таисия. В конце прошлого года Певица сообщила в своём официальном аккаунте в Instagram, что супруги решили развестись.