Рэпер из Новосибирска вошёл в рейтинг самых успешных звёзд по версии Forbes

Издание Forbes опубликовало рейтинг 40 самых успешных молодых звёзд России — на 26-м месте оказался рэпер из Новосибирска Элджей. Он заработал за год 1 миллион долларов.
Составители рейтинга подсчитали доходы звёзд, количество их упоминаний в СМИ и социальных сетях, а затем составлял каждому итоговый балл.
За год в СМИ и соцсетях имя Элджея упоминалось почти 5 тысяч раз. Его итоговый бал составил 16,44. В прошлом году рэпер занимал 13-е место с доходом 1,5 миллиона долларов.
В 2020 году его жена Анастасия Ивлеева расположилась на 7-м месте с доходом полтора миллиона долларов. Первое место в списке занял борец Хабиб Нурмагомедов, его доход оценивается в 16,5 миллиона, его имя упоминалось в СМИ и соцсетях почти 50 тысяч раз. На втором месте — Ольга Бузова, на третьем — Егор Крид.
Настоящее имя Элджея — Алексей Узенюк, он родился 9 июля 1994 года в Новосибирске. Всероссийскую известность ему принес сингл «Розовое вино», который исполнитель выпустил вместе с московским музыкантом Feduk.
В конце февраля Элджей выпустил новый альбом, на обложке которого он впервые показался фанатам без белых линз.