Рэпер из Новосибирска вошёл в рейтинг самых успешных звёзд по версии Forbes

Издание Forbes опубликовало рейтинг 40 самых успешных молодых звёзд России — на 26-м месте оказался рэпер из Новосибирска Элджей. Он заработал за год 1 миллион долларов.



Составители рейтинга подсчитали доходы звёзд, количество их упоминаний в СМИ и социальных сетях, а затем составлял каждому итоговый балл.

За год в СМИ и соцсетях имя Элджея упоминалось почти 5 тысяч раз. Его итоговый бал составил 16,44. В прошлом году рэпер занимал 13-е место с доходом 1,5 миллиона долларов.

В 2020 году его жена Анастасия Ивлеева расположилась на 7-м месте с доходом полтора миллиона долларов. Первое место в списке занял борец Хабиб Нурмагомедов, его доход оценивается в 16,5 миллиона, его имя упоминалось в СМИ и соцсетях почти 50 тысяч раз. На втором месте — Ольга Бузова, на третьем — Егор Крид.