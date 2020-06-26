За гаражами, в автобусе и на пне: 14 самых странных мест для голосования по поправкам в Конституцию

Вчера в России началось голосование по поправкам в Конституцию — беспрецедентное во многих смыслах. Продлится оно в общей сложности неделю, завершится 1 июля и запомнится нам надолго. Навсегда. Потому что мы посмотрели, как оно проходит в разных уголках страны, и поняли, что ничего подобного мы еще не видели. И вы, скорее всего, тоже. Так что предлагаем посмотреть и вам. Некоторые из этих снимков сделаны корреспондентами, а другими делятся наблюдатели, общественники и наши читатели.
Участки для голосования по поправкам в Конституцию выглядят сами по себе необычно, да и находятся зачастую в самых неожиданных местах. В Омске вот, например, голосуют, не отходя от дома.
Впрочем, по такой дороге далеко и не отойдешь.
Избиркому в Брянской области повезло больше — у них есть крыша над головой. Вид, правда, не такой живописный. Зато цветочками украсили.
Беседки и детские площадки — лучшие места для того, чтобы проголосовать. Участки именно там открылись в самых разных регионах. Вот, например, Северная Осетия.
А это Пермь. Тут еще и концерт устроили. Жители соседних домов, вероятно, очень рады.
Видео: 59.RU
Пермская находчивость: теперь урну для бюллетеней точно не намочит дождем.
В Свердловской области тоже побеспокоились о том, чтобы голосующих и бюллетени не намочило. Здесь голосуют в автобусах.
Еще одно подходящее место для голосования — пень. Мы не шутим.
В селе Комаровка Ульяновской области выборы проходят в торжественной обстановке. На участке подняли флаг России. pic.twitter.com/KArkce8eiA— Daniil Ken ❌ (@daniilken) June 25, 2020
Еще один пень — в Брянской области.
В Туве более организованный участок для голосования. Но тоже на свежем воздухе.
Коронавирус тоже повлиял на голосование — члены избиркома в этот раз особенно нарядные.
Это фото сделано в Чеченской Республике, но выглядит словно кадр из фантастического фильма.
Еще один кадр из фантастики. Что-то про постапокалипсис.
June 25, 2020
А вот видео с участка для голосования в Краснодарском крае больше похоже на какой-то артхаус.
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в то же время отрицает, что голосование проходит с нарушениями.
— Вот мне сейчас прислали, что есть жалобы на выездное голосование. В сети распространяют, что голосовать на лавочках и багажниках машин незаконно. Простите меня, не голосует никто у нас на лавочках и багажниках машин, никто не голосует в палатках. Только навесы легкие на воздухе, — заявила Памфилова в первый день голосования.
Если соберетесь принять участие в голосовании, прочитайте заранее текст поправок. Мы публиковали его ранее. А если на участке увидите что-то столь же странное — присылайте фото нам на почту rednews@iportal.ru. И не забудьте рассказать? где вы это нашли.