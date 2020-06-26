За гаражами, в автобусе и на пне: 14 самых странных мест для голосования по поправкам в Конституцию

Вчера в России началось голосование по поправкам в Конституцию — беспрецедентное во многих смыслах. Продлится оно в общей сложности неделю, завершится 1 июля и запомнится нам надолго. Навсегда. Потому что мы посмотрели, как оно проходит в разных уголках страны, и поняли, что ничего подобного мы еще не видели. И вы, скорее всего, тоже. Так что предлагаем посмотреть и вам. Некоторые из этих снимков сделаны корреспондентами, а другими делятся наблюдатели, общественники и наши читатели.



Участки для голосования по поправкам в Конституцию выглядят сами по себе необычно, да и находятся зачастую в самых неожиданных местах. В Омске вот, например, голосуют, не отходя от дома.