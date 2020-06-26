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Пропавшая полгода назад жительница Новосибирска найдена мёртвой в лесу

В конце декабря она вышла из дома в Дзержинском районе

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Тело Елены нашёл в лесу случайный прохожий

Тело Елены нашёл в лесу случайный прохожий

В пятницу, 26 июня, стало известно о том, что завершились поиски пропавшей полгода назад Елены Константиновой.

— Сегодня закончен поиск пропавшей 30 декабря 2019 года Константиновой Елены Сергеевны. К сожалению, женщина найдена погибшей, — сообщили в поисково-спасательном отряде «Маяк».

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию подтвердили.

— Её нашли 25 июня в лесу в Мошковском районе около железнодорожной станции Раздолье. Признаков насильственной смерти нет. Гражданин нашёл и обратился в полицию, — рассказали в ведомстве.

Елена Константинова вышла из дома на улице Лазурной в Дзержинском районе Новосибирска 30 декабря 2019 года. С тех пор о её местонахождении ничего не было известно.

В минувший вторник, 23 июня, стало известно о пропавшей в Академгородке женщине, которая отправилась к друзьям на маршрутке, но не доехала до них.

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Пропала женщинапоисковый отряд "Маяк"
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