Пропавшая полгода назад жительница Новосибирска найдена мёртвой в лесу

В пятницу, 26 июня, стало известно о том, что завершились поиски пропавшей полгода назад Елены Константиновой.
— Сегодня закончен поиск пропавшей 30 декабря 2019 года Константиновой Елены Сергеевны. К сожалению, женщина найдена погибшей, — сообщили в поисково-спасательном отряде «Маяк».
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию подтвердили.
— Её нашли 25 июня в лесу в Мошковском районе около железнодорожной станции Раздолье. Признаков насильственной смерти нет. Гражданин нашёл и обратился в полицию, — рассказали в ведомстве.
Елена Константинова вышла из дома на улице Лазурной в Дзержинском районе Новосибирска 30 декабря 2019 года. С тех пор о её местонахождении ничего не было известно.
В минувший вторник, 23 июня, стало известно о пропавшей в Академгородке женщине, которая отправилась к друзьям на маршрутке, но не доехала до них.