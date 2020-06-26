Пропавшая полгода назад жительница Новосибирска найдена мёртвой в лесу

Елена Константинова вышла из дома на улице Лазурной в Дзержинском районе Новосибирска 30 декабря 2019 года. С тех пор о её местонахождении ничего не было известно.

В минувший вторник, 23 июня, стало известно о пропавшей в Академгородке женщине, которая отправилась к друзьям на маршрутке, но не доехала до них.