В Новосибирске обещают жару до +32 градусов: онлайн-репортаж про жизнь города

Минздрав России направил в региона методические рекомендации по профилактике употребления алкоголя, наркотических средств в период пандемии коронавируса.
– В методических рекомендациях представлен алгоритм оказания помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения по отказу от злоупотребления алкоголем на примере города Москвы, рассмотрены вопросы скрининга и диагностики уровня риска употребления алкоголя и развития алкоголь-ассоциированных состояний, – говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что сегодня ожидается жаркая погода до +32 градусов. Завтра в Новосибирске возможно похолодание и кратковременный дождь.
Сегодня утром почти все дороги в Новосибирске свободны. Сервис 2ГИС оценивает пробки в 1 балл.
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