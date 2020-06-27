В Новосибирске обещают жару до +32 градусов: онлайн-репортаж про жизнь города

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Вчера новосибирские рестораторы написали письмо губернатору Андрею Травникову. После новости о продлении ограничений в федерацию за два дня поступило около 100 обращений от предприятий общепита с криками о помощи. Также 26 июня стало известно, что министр транспорта НСО заболел коронавирусом.

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