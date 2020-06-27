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Тема дня Министр транспорта НСО заболел коронавирусом

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В Новосибирске обещают жару до +32 градусов: онлайн-репортаж про жизнь города

Рассказываем о коронавирусе и не только

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Мы следим за самыми важными событиями в городе

Мы следим за самыми важными событиями в городе

Здравствуйте! Мы запускаем новую онлайн-трансляцию о жизни Новосибирска.

Вчера новосибирские рестораторы написали письмо губернатору Андрею Травникову. После новости о продлении ограничений в федерацию за два дня поступило около 100 обращений от предприятий общепита с криками о помощи. Также 26 июня стало известно, что министр транспорта НСО заболел коронавирусом.

НГС продолжает следить за ситуацией с COVID-19 в городе и рассказывать о других значимых событиях, которые с ним не связаны. Присылайте ваши новости, фотографии, видео по WhatsApp и Telegram на номер +7 923 157–00–00 или на почту news@ngs.ru.

Екатерина Евстафьева

Минздрав России направил в региона методические рекомендации по профилактике употребления алкоголя, наркотических средств в период пандемии коронавируса.

– В методических рекомендациях представлен алгоритм оказания помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения по отказу от злоупотребления алкоголем на примере города Москвы, рассмотрены вопросы скрининга и диагностики уровня риска употребления алкоголя и развития алкоголь-ассоциированных состояний, – говорится в сообщении ведомства.

Екатерина Евстафьева

Напомним, что сегодня ожидается жаркая погода до +32 градусов. Завтра в Новосибирске возможно похолодание и кратковременный дождь.

Екатерина Евстафьева
Пробок на дорогах практически нет

Пробок на дорогах практически нет

Сегодня утром почти все дороги в Новосибирске свободны. Сервис 2ГИС оценивает пробки в 1 балл.

Екатерина Евстафьева

Пока вы можете посмотреть, как выглядит центр Новосибирска этим утром.

На дорожках у оперного театра почти никого нет

На дорожках у оперного театра почти никого нет

В метро открылись не все киоски, у них нет таких очередей, как в будний день

В метро открылись не все киоски, у них нет таких очередей, как в будний день

Во дворе на ул. Ленина, 3 приводят в порядок территорию

Во дворе на ул. Ленина, 3 приводят в порядок территорию

Екатерина Евстафьева

Не все растения, которые в народе принято считать лекарственными, одинаково полезны, поэтому мы поговорили со специалистами и выяснили, какие травы можно с легкостью вырастить у себя на участке и в каких случаях их применять. Купить семена этих растений можно в обычном магазине для садоводов и огородников. Подробности – в нашем материале.

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Коронавирус в Новосибирске
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