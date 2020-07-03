«Повторный тест на коронавирус — только за свой счет». Дневник сибирячки, работавшей в УИК на голосовании

Был ещё такой случай. Пришла голосовать пожилая женщина, и когда я выдавала ей бюллетень, то ей нужно было расписаться за него в журнале списка избирателей. Она стала расписываться, но ей не понравилась её подпись, она зачеркнула и расписалась ещё раз рядом.



Некоторые возмущались, когда им предлагали надеть перчатки или маску, продезинфицировать руки. Одна женщина была недовольна тем, что нужно обрабатывать руки антисептиком, говорила, что мы туда налили ацетон и что им сильно пахнет на всём участке. Но, конечно, никакого ацетона избирателям мы не давали.

Пришла пожилая пара, и я видела, что они из одной семьи, а другая женщина из комиссии не знала этого и попросила их соблюдать социальную дистанцию. Супруг стал возмущаться и долго не мог успокоиться, даже когда я подошла и спокойно объяснила ситуацию — то, что та женщина не видела, что они пришли вместе. Но потом уже сама жена его осадила, и он немного притих.

А одна избирательница, напротив, очень яро отстаивала соблюдение дистанции. Она подошла к столу регистрации, протянула руку с паспортом, и, несмотря на то, что с такого расстояния было сложно рассмотреть данные в документе, женщина ни в какую не хотела подойти поближе. Мы объясняли, что ей самой приближаться не нужно, надо только подвинуть руку, предлагали сами подойти посмотреть, но она ни на что не соглашалась. В итоге одна девушка из наших заглянула сбоку, продиктовала данные и мы, наконец, их сверили. Расписаться эта женщина, кстати, согласилась тоже далеко не сразу.



Один человек расписался, взял бюллетень и просто ушел с ним с участка. Но это его право, после получения бланка избиратель может делать с ним всё, что хочет. А ещё один мужчина уже проголосовал, но задержался, видимо, ему хотелось пообщаться. Поговорили с ним, а потом он спросил, от каких партий наблюдатели. И когда мы ему сказали, то сразу сообщил, что с нами всё понятно. Что именно понятно и как партийность влияет на голосование по поправкам к Конституции — это известно, наверное, только самому этому мужчине.