Предупреждение: к НСО приближается сильный ветер с порывами до 28 м/с

В Новосибирской области на выходных 27 и 28 июня ожидается сильный ветер с порывами.



Об этом сообщили в ГУ МЧС Росии по Новосибирской области.

— По данным Западно-Сибирского гидрометцентра днем 27 июня, и в течение суток 28 июня в Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град, усиление ветра 19–24 м/с, местами порывы 25–28 метров в секунду. Вместе с тем, с 27 по 29 июня по югу Новосибирской области местами сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность 5 класса горимости, также местами в регионе сохранится высокая пожароопасность (4 класса), — говорится в сообщении.