Предупреждение: к НСО приближается сильный ветер с порывами до 28 м/с

В Новосибирской области на выходных 27 и 28 июня ожидается сильный ветер с порывами.
Об этом сообщили в ГУ МЧС Росии по Новосибирской области.
— По данным Западно-Сибирского гидрометцентра днем 27 июня, и в течение суток 28 июня в Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град, усиление ветра 19–24 м/с, местами порывы 25–28 метров в секунду. Вместе с тем, с 27 по 29 июня по югу Новосибирской области местами сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность 5 класса горимости, также местами в регионе сохранится высокая пожароопасность (4 класса), — говорится в сообщении.
Из-за резкого изменения погоды жителям рекомендуют соблюдать осторожность. МЧС предупреждает о том, что из-за ветра возможно падение конструкций, рекламных щитов, ветхих деревьев и обрывы проводов. Также необходимо соблюдать меры пожарной безпасности.
Ранее синоптики уже рассказывали о том, какая погода будет в Новосибирске на выходных. 27 июня возможно потепление до +30 градусов.