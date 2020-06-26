«Мы сдерживаем людей, чтобы они не пошли с вилами на площадь». Рестораторы умоляют открыть летники

Как пояснила Анжелика Бурковская, вице-президент «Федерации рестораторов и отельеров» по работе с ресторанами, в мировой практике мораторий на работу ресторанов не превышал 90 дней. По рекордному сроку закрытия ресторанов Новосибирская область соревнуется с Томской областью и Санкт-Петербургом.

— У большинства сотрудников общепита есть семьи и огромные проблемы с ипотечным кредитованием. Изначально было объявлено о прощении ипотечных платежей, но оказалось, что условия реструктуризации ещё более неприемлемые, чем текущие платежи, а многие банки вообще не пошли людям навстречу. Те субсидии, которые предприятия получили на своих сотрудников из расчета МРОТ на человека — вы же понимаете, в каком объеме они покроют расходы. Предполагалось, что эти субсидии могут быть нецелевыми, это же мизерные суммы, их же на зарплаты не хватает, — объясняет Анжелика Бурковская.



Представители федерации уже обращались в правительство с просьбой помочь в выплате коммунальных платежей, как это было в соседнем Томске: там предприятиям питания предоставили 50% скидку на период закрытия в пандемию. Однако вопрос рестораторов пока остался без ответа.

