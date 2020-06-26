«Мы сдерживаем людей, чтобы они не пошли с вилами на площадь». Рестораторы умоляют открыть летники

Представители общественной организации «Федерация рестораторов и отельеров Сибири» написали письмо губернатору Андрею Травникову. После новости о продлении ограничений в федерацию за два дня поступило около 100 обращений от предприятий общепита с криками о помощи. Наш регион, по словам рестораторов, идёт на мировой рекорд — заведения закрыты почти три месяца.
— Отсутствие на сегодняшний день дорожной карты возобновления работы нашей отрасли уже наносит больший ущерб предприятиям, чем непосредственное закрытие. Из-за неопределенности сотрудники наших предприятий и их семьи, находящиеся на грани выживания, в том числе из-за неоплаченных ипотек, не могут поехать на временные работы в соседние регионы, в которых деятельность предприятий общественного питания уже разрешена. Мы просим вас помочь нашей отрасли добиться ясности по срокам открытия летних площадок предприятий общественного питания и очень надеемся, что получим ответ на данный вопрос до 30 июня — срока истечения 90-дневного карантина для предприятий питания НСО, — пишет губернатору президент федерации Сибири Владимир Бурковский.
Как пояснила Анжелика Бурковская, вице-президент «Федерации рестораторов и отельеров» по работе с ресторанами, в мировой практике мораторий на работу ресторанов не превышал 90 дней. По рекордному сроку закрытия ресторанов Новосибирская область соревнуется с Томской областью и Санкт-Петербургом.
— У большинства сотрудников общепита есть семьи и огромные проблемы с ипотечным кредитованием. Изначально было объявлено о прощении ипотечных платежей, но оказалось, что условия реструктуризации ещё более неприемлемые, чем текущие платежи, а многие банки вообще не пошли людям навстречу. Те субсидии, которые предприятия получили на своих сотрудников из расчета МРОТ на человека — вы же понимаете, в каком объеме они покроют расходы. Предполагалось, что эти субсидии могут быть нецелевыми, это же мизерные суммы, их же на зарплаты не хватает, — объясняет Анжелика Бурковская.
Представители федерации уже обращались в правительство с просьбой помочь в выплате коммунальных платежей, как это было в соседнем Томске: там предприятиям питания предоставили 50% скидку на период закрытия в пандемию. Однако вопрос рестораторов пока остался без ответа.
— Мы прекрасно понимаем, что ситуация для всех непростая. Но нас ситуация неопределенности, непонятности и отсутствия конкретики приводит к тому, что люди находятся в состоянии не просто стресса, грубо говоря, мы сдерживаем людей, чтобы они не пошли с вилами, лопатами и семьями на площадь. Вот пытаемся писать мирные письма из последних сил, — добавляет Анжелика Бурковская.
В минувший четверг, 25 июня, губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что с 1 июля режим самоизоляции в регионе будет продлён. При этом он подчеркнул, что торговые центры, кинотеатры и крупные объекты общепита откроются в последнюю очередь. После этого бары и рестораны города начали выкладывать в Instagram кадры с толпой людей на пляжах, возмущаясь решением региональных властей.
Только в мае новосибирский общепит не досчитался 1,6 миллиарда рублей.