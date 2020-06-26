Семикласник из Новосибирска выставил на продажу фото с автографом Дэвида Бекхэма — он хочет за него 100 тысяч

Семиклассник из Новосибирска выставил на сайте Avito автографа Дэвида Бэкхема — за этот экспонат (подписанное футболистом фото в рамке) он просит 100 тысяч рублей. Подробностей в объявлении не сообщается, уточняется лишь, что автограф оригинальный.



Как сообщили корреспонденту НГС по номеру, оставленному в объявлении, автограф был получен несколько лет назад, во время игры в Мадриде.



— На данный момент мой сын Владимир хочет апгрейдить компьютер для того, чтобы научиться пользоваться программами и повысить свой уровень. Он решил расстаться со своей дорогой вещью, с автографом своего кумира, чтобы у него появились деньги на усовершенствование компьютера и чтобы не просить их у родителей, — рассказала мама школьника.