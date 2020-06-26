Семикласник из Новосибирска выставил на продажу фото с автографом Дэвида Бекхэма — он хочет за него 100 тысяч

Семиклассник из Новосибирска выставил на сайте Avito автографа Дэвида Бэкхема — за этот экспонат (подписанное футболистом фото в рамке) он просит 100 тысяч рублей. Подробностей в объявлении не сообщается, уточняется лишь, что автограф оригинальный.
Как сообщили корреспонденту НГС по номеру, оставленному в объявлении, автограф был получен несколько лет назад, во время игры в Мадриде.
— На данный момент мой сын Владимир хочет апгрейдить компьютер для того, чтобы научиться пользоваться программами и повысить свой уровень. Он решил расстаться со своей дорогой вещью, с автографом своего кумира, чтобы у него появились деньги на усовершенствование компьютера и чтобы не просить их у родителей, — рассказала мама школьника.
По её словам, семиклассник и сам раньше занимался футболом, но после того, как лицей, в котором он учится, перешёл на учёбу во вторую смену, у него не осталось времени на футбол.
— Несколько лет назад с папой он побывал в Мадриде на матче, который спонсировал Siemens. Папа работал в компании, партнёром которой бы Siemens. И вот так у него появилась возможность побывать на матче, в специальной ложе. У них был доступ к игрокам, было достаточно просто получить автограф. У Владимира есть ещё футболки, они тоже были с подписями, но сейчас они смылись. Осталась только фотография с подписью, — добавила мама ребёнка.
Кроме автографа, школьник решил ещё расстаться с гироскутером — полученные средства всё так же пойдут на апгрейд компьютера.
В этом месяце мы рассказывали о другом семикласснике, который за время самоизоляции соорудил на участке пруд цвета моря — это он сделал для зачёта в школе.