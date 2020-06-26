Режиссера Серебренникова признали главой преступной группировки

Сегодня в Москве зачитывают приговор режиссеру Кириллу Серебренникову и продюсерам «Седьмой студии» Юрию Итину и Алексею Малобродскому — их обвиняют в мошенничестве и хищении 130 млн рублей у министерства культуры. Приговор зачитывается в полном объеме.
Судья признала Серебренникова руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги. По ее словам, созданная группировка четко распределяла роли. На скамье подсудимых также оказалась экс-чиновница Министерства культуры РФ Софья Апфельбаум. По версии суда, она не знала о преступном умысле и «была введена в заблуждение Серебренниковым».
По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию современного искусства «Платформа», на который с 2011 по 2014 год получил от Минкультуры РФ свыше 214 миллионов рублей. Для реализации проекта была создана некоммерческая организация «Седьмая студия». Ее сотрудники, по версии обвинения, намеренно завышали стоимость фактических работ и давали в отчетах ложные данные. Таким образом удалось похитить свыше 130 миллионов рублей (впоследствии Минкультуры попросило о взыскании 129 миллионов).
Гособвинение запросило для всех участников процесса реальные сроки лишения свободы: шесть лет — для Кирилла Серебренникова, пять лет — для Алексея Малобродского и по четыре года — для Юрия Итина и Софьи Апфельбаум. Отметим, что никто из них не признает себя виновным. В поддержку Серебренникова и «Седьмой студии» выступили тысячи деятелей культуры по всей стране, в их числе Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Федор Бондарчук и другие. У здания суда собралась группа поддержки, пикеты в защиту Серебренникова проходят в разных городах страны.
Чтение приговора продолжится после небольшого перерыва. Мы будем держать вас в курсе решения суда.