Режиссера Серебренникова признали главой преступной группировки

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию современного искусства «Платформа», на который с 2011 по 2014 год получил от Минкультуры РФ свыше 214 миллионов рублей. Для реализации проекта была создана некоммерческая организация «Седьмая студия». Ее сотрудники, по версии обвинения, намеренно завышали стоимость фактических работ и давали в отчетах ложные данные. Таким образом удалось похитить свыше 130 миллионов рублей (впоследствии Минкультуры попросило о взыскании 129 миллионов).



Гособвинение запросило для всех участников процесса реальные сроки лишения свободы: шесть лет — для Кирилла Серебренникова, пять лет — для Алексея Малобродского и по четыре года — для Юрия Итина и Софьи Апфельбаум. Отметим, что никто из них не признает себя виновным. В поддержку Серебренникова и «Седьмой студии» выступили тысячи деятелей культуры по всей стране, в их числе Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Федор Бондарчук и другие. У здания суда собралась группа поддержки, пикеты в защиту Серебренникова проходят в разных городах страны.

