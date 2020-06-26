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Минздрав НСО: в регионе ещё выбирают пациентов, которые бесплатно сдадут кровь на антитела к коронавирусу

На тестирование подали слишком много заявок

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Сейчас в регионе отбирают добровольцев, чтобы провести бесплатный тест на антитела к коронавирусу

Сейчас в регионе отбирают добровольцев, чтобы провести бесплатный тест на антитела к коронавирусу

В Новосибирской области ещё выбирают добровольцев, которые сдадут кровь на антитела к коронавирусу. Это происходит из-за того, что на тестирование подали много заявок.

Об этом рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сегодня, 26 июня, во время брифинга.

— Количество, которое необходимо провести — это всего 2800 человек. Заявок было подано больше. Сейчас управление Роспотребнадзора определит, кто попадет в это число. Сейчас пока не определены те люди, которые будут участвовать в этом процессе. Определим по месту проживания и определим лечебные учреждения, которые осуществят забор крови в приёмные дни, — объяснил министр.

Ранее сообщалось о том, что сдать кровь на антитела смогут 2688 человек. Сегодня на сайте, где можно подать заявку, сообщается о том, что продолжается поиск добровольцев старше 70 лет.

Константин Хальзов также сообщил, что исследование проведёт Центр гигиены и эпидемиологии Новосибирской области.

НГС разбирался в том, насколько эффективно исследование на антитела, может ли переболевший заразиться повторно даже при наличии антител и как берут анализ, — журналист Ксения Лысенко лично сдала тест и поговорила с врачами.

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Коронавирус в Новосибирскетест на антитела к COVID-19тестирование
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