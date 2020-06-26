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В Новосибирской области скончался первый пациент с коронавирусом из Искитима

Причину смерти пока устанавливают

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Первый житель Искитима умер от коронавируса

Первый житель Искитима умер от коронавируса

В Новосибирской области скончался первый пациент из Искитима, у которого ранее диагностировали коронавирус.

Об умершем сообщил сегодня, 26 июня, штаб по координации действий и сбору оперативной информации в Искитиме в период COVID-19.

— Подтверждено 70 случаев коронавирусной инфекции на территории города Искитима, госпитализированы в ГИКБ № 1, ГБУЗ НСО «ГКБ № 11», госпиталь по лечению пациентов с COVID-19, открытый на базе инфекционного отделения ГБУЗ НСО «ИЦГБ». Пациентов, завершивших лечение, — 39. Скончался 1 пациент, — говорится в сообщении.

Сегодня оперативный штаб по коронавирусу Новосибирской области сообщил об одном умершем от коронавируса в регионе, ему было 68 лет.

— По Искитиму пока нет официального подтверждения, проводится экспертиза, которая установит причину смерти, — сообщили НГС в Министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Напомним, что на этой неделе в Новосибирске стали снимать некоторые ограничения. Например, разрешили работу музеев, зоопарка и крупных магазинов с отдельным входом. Также стало известно, что ограничения, связанные с коронавирусом, будут продлевать после 30 июня.

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Коронавирус в НовосибирскеИскитимумерший от коронавируса
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