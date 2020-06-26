Минздрав отложил до 2021 года проверку водителей на алкоголизм

Минздрав РФ перенёс на январь вступление в силу приказа, согласно которому водители должны будут проходить проверку на алкоголизм и наркозависимость. Новые правила должны были начать действовать с июля этого года, но теперь их отложили до 2021 года.

В начале июня сообщалось, что Минздрав изменил решение тестировать на злоупотребление алкоголем при получении медсправки для прав всех водителей. Освидетельствовать решили только при наличии симптомов опьянения на момент прохождения комиссии.

Приказ о введении обязательного тестирования на злоупотребление алкоголем при получении справки для водительского удостоверения должен был вступить в силу в ноябре прошлого года. Незадолго до этого стало известно, что прохождение медкомиссии после этого будет стоить дороже, что вызвало возмущение и огромные очереди в медцентрах. В результате новую норму отложили.