Министр транспорта Новосибирской области заболел коронавирусом

Министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский заболел коронавирусом — контактировавшие с ним чиновники ушли на карантин. Эту информацию подтвердили несколько источников НГС. Сам министр Костылевский не ответил на звонок корреспондента. Источник в Минтрансе сообщил, что министр находится на больничном, но по поводу того, что у него диагностировали коронавирусную инфекцию, подтверждений нет.
Бывший губернатор, сейчас Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Городецкий, контактировавший с министром накануне, работает из дома. Накануне он встречался с Костылевским.
— Вы уж по здоровью возьмите информацию в Министерстве здравоохранения. Мы во вторник встречались — нормально, здоров был. Сейчас не знаю, — прокомментировал Владимир Городецкий.
На вопрос о том, находится ли он на карантине, Городецкий ответил только, что работает дома.
Руководитель Департамента информационной политики администрации губернатора Сергей Нешумов сообщил, что министр транспорта действительно находится на больничном с 24 июня.
— О диагнозе ничего сказать не могу. Это врачебная тайна. Он может быть озвучен только самим Анатолием Викторовичем, — отметил он. — С 25 июня обязанности исполняет Вячеслав Сергеевич Невежин.
В конце мая коронавирус подозревали у вице-мэра Новосибирска, начальника Департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексея Кондратьева. Одни тесты были положительными, другие — отрицательными.
26 июня в Новосибирске зарегистрировали 108 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Новосибирской области провели 190 134 теста на коронавирус. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 975 жителей региона.