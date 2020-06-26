Министр транспорта Новосибирской области заболел коронавирусом

— Вы уж по здоровью возьмите информацию в Министерстве здравоохранения. Мы во вторник встречались — нормально, здоров был. Сейчас не знаю, — прокомментировал Владимир Городецкий.

На вопрос о том, находится ли он на карантине, Городецкий ответил только, что работает дома.

Руководитель Департамента информационной политики администрации губернатора Сергей Нешумов сообщил, что министр транспорта действительно находится на больничном с 24 июня.

— О диагнозе ничего сказать не могу. Это врачебная тайна. Он может быть озвучен только самим Анатолием Викторовичем, — отметил он. — С 25 июня обязанности исполняет Вячеслав Сергеевич Невежин.

В конце мая коронавирус подозревали у вице-мэра Новосибирска, начальника Департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексея Кондратьева. Одни тесты были положительными, другие — отрицательными.



26 июня в Новосибирске зарегистрировали 108 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Новосибирской области провели 190 134 теста на коронавирус. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 975 жителей региона.

