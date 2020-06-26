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Министр транспорта Новосибирской области заболел коронавирусом

Контактировавшие с ним ушли на карантин

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Министр транспорта Анатолий Костылевский ушел на больничный несколько дней назад

Министр транспорта Анатолий Костылевский ушел на больничный несколько дней назад

Министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский заболел коронавирусом — контактировавшие с ним чиновники ушли на карантин. Эту информацию подтвердили несколько источников НГС. Сам министр Костылевский не ответил на звонок корреспондента. Источник в Минтрансе сообщил, что министр находится на больничном, но по поводу того, что у него диагностировали коронавирусную инфекцию, подтверждений нет.

Бывший губернатор, сейчас Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Городецкий, контактировавший с министром накануне, работает из дома. Накануне он встречался с Костылевским.

— Вы уж по здоровью возьмите информацию в Министерстве здравоохранения. Мы во вторник встречались — нормально, здоров был. Сейчас не знаю, — прокомментировал Владимир Городецкий.

На вопрос о том, находится ли он на карантине, Городецкий ответил только, что работает дома.

Руководитель Департамента информационной политики администрации губернатора Сергей Нешумов сообщил, что министр транспорта действительно находится на больничном с 24 июня.

— О диагнозе ничего сказать не могу. Это врачебная тайна. Он может быть озвучен только самим Анатолием Викторовичем, — отметил он. — С 25 июня обязанности исполняет Вячеслав Сергеевич Невежин.

В конце мая коронавирус подозревали у вице-мэра Новосибирска, начальника Департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексея Кондратьева. Одни тесты были положительными, другие — отрицательными.

26 июня в Новосибирске зарегистрировали 108 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Новосибирской области провели 190 134 теста на коронавирус. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 975 жителей региона.

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коронавирус в НовосибирскеМинистерство транспорта НСОАнатолий Костылевский
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