Может, будет +35 градусов. Изучаем прогноз погоды в Новосибирске на июль

На следующей неделе заканчивается июнь — первый летний месяц не часто баловал теплом новосибирцев. Редакция НГС решила посмотреть, что ждёт город в июле. Мы заглянули на несколько популярных виртуальных погодных сервисов, чтобы проверить, какой будет погода в предстоящем месяце.

По данным Gismeteo, начало июля в Новосибирске будет жарким, как и в конце этой недели. В середине месяца ожидается недолгое похолодание — 14-го числа температура снизится до +17 градусов днем, но уже на следующий день вновь потеплеет до +23 градусов . В целом, по прогнозу Gismeteo, погода в июле ожидается стабильно теплая и даже жаркая. Например, самым жарким днем станет 20 июля , понедельник — температура поднимется до +35 градусов . Дождливых дней будет немного — в сумме около недели, а вот облачных или с переменной облачностью — примерно полмесяца.

