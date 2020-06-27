Может, будет +35 градусов. Изучаем прогноз погоды в Новосибирске на июль

На следующей неделе заканчивается июнь — первый летний месяц не часто баловал теплом новосибирцев. Редакция НГС решила посмотреть, что ждёт город в июле. Мы заглянули на несколько популярных виртуальных погодных сервисов, чтобы проверить, какой будет погода в предстоящем месяце.
По данным Gismeteo, начало июля в Новосибирске будет жарким, как и в конце этой недели. В середине месяца ожидается недолгое похолодание —
По данным «Яндекс.Погоды», весь июль будет стабильно теплым, температура воздуха будет находиться в диапазоне от +21 до
Стабильно теплую, с небольшими и недолгими понижениями температуры воздуха погоду обещает и сайт Accuweather.com. По данным сервиса, похолодание ожидается 15, 18, 26 и
А сайт Meteovesti.ru обещает несколько самых жарких дней в июле —
Но это июль, и он начнется только в среду, а о том, какая погода ждет новосибирцев на ближайших выходных, мы рассказывали ранее. Там же вы можете поделиться с нами в опросе своими погодными предпочтениями.