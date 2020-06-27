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Может, будет +35 градусов. Изучаем прогноз погоды в Новосибирске на июль

НГС посмотрел, какую погоду обещают различные сервисы на второй месяц лета

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Июль побалует горожан пляжной погодой

Июль побалует горожан пляжной погодой

На следующей неделе заканчивается июнь — первый летний месяц не часто баловал теплом новосибирцев. Редакция НГС решила посмотреть, что ждёт город в июле. Мы заглянули на несколько популярных виртуальных погодных сервисов, чтобы проверить, какой будет погода в предстоящем месяце.

По данным Gismeteo, начало июля в Новосибирске будет жарким, как и в конце этой недели. В середине месяца ожидается недолгое похолодание — 14-го числа температура снизится до +17 градусов днем, но уже на следующий день вновь потеплеет до +23 градусов. В целом, по прогнозу Gismeteo, погода в июле ожидается стабильно теплая и даже жаркая. Например, самым жарким днем станет 20 июля, понедельник — температура поднимется до +35 градусов. Дождливых дней будет немного — в сумме около недели, а вот облачных или с переменной облачностью — примерно полмесяца.

По данным «Яндекс.Погоды», весь июль будет стабильно теплым, температура воздуха будет находиться в диапазоне от +21 до +26 градусов тепла днем. При этом ясных дней ожидается всего семь, а вот дождливых и пасмурных — больше 10. Самым жарким, по данным «Яндекс.Погоды», будет 14-е число — как раз в этот день температура воздуха достигнет +26 градусов.

Стабильно теплую, с небольшими и недолгими понижениями температуры воздуха погоду обещает и сайт Accuweather.com. По данным сервиса, похолодание ожидается 15, 18, 26 и 27 июля — в эти дни температура воздуха днем составит +19 градусов. В остальном сайт обещает не только теплую, но и сухую погоду — дождливых дней ожидается всего три. В основном будет переменная облачность, полностью пасмурные дни ожидаются в середине месяца — 14, 15 и 16 июля.

А сайт Meteovesti.ru обещает несколько самых жарких дней в июле — 11-е, 23-е и выходные 18-е и 19-е. В эти дни термометр покажет +30 градусов. В остальном картина, схожая с предыдущими источниками, — стабильно тепло, временами жарко, резких понижений температуры воздуха нам не обещают, а вот вторая половина месяца, начиная с 19 июля, по данным сайта, будет пасмурной и дождливой. Но при этом все-таки теплой.

Но это июль, и он начнется только в среду, а о том, какая погода ждет новосибирцев на ближайших выходных, мы рассказывали ранее. Там же вы можете поделиться с нами в опросе своими погодными предпочтениями.

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