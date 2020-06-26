6 секретов, как выбрать хорошее мясо для шашлыка и маринада. Показываем в двух карточках

Этим летом большинству новосибирцев светит отпуск максимум на даче или берегу Обского моря — границы всё ещё закрыты, а летать в «коронавирусные столицы» Питер и Москву — по-прежнему опасно. Поэтому держите самую полезную инструкцию — советы по выбору шашлыка от Роспотребнадзора.
Какое мясо брать для шашлыка
По рекомендациям новосибирского управления Роспотребнадзора, мясо для шашлыка лучше покупать в стационарных магазинах, где есть документы на товар, а не в киосках или на улице — там оно может быть опасным для здоровья. Предпочтение лучше отдавать охлаждённому мясу — в замороженном меньше полезных веществ.
— Охлаждённое мясо от замороженного и оттаявшего отличается более упругими свойствами. У оттаявшего мяса — более интенсивный цвет, рыхлая консистенция и тёмно-красный мясной сок. Обратите внимание на количество жира — оно должно быть умеренным, а жировые прослойки — тонкими, белого цвета. Берите мясо, которое не липнет к рукам, упругое, а также имеет нейтральный или приятный запах, — говорят специалисты.
Как выбрать готовый шашлык в ведерках
При выборе готового шашлыка нужно обратить внимание на состав — в состав самого правильного входят только свинина, соль, уксус, свежий лук и специи. Мариновать шашлык нужно не меньше 4–6 часов и не больше 12–14 часов.
— Если вы решили купить в магазине замаринованный шашлык — изучите маркировку. Желательно, чтобы на ней кроме общей массы был прописан сорт мяса: берите только высший или первый. Во всех сортах ниже будет много сухожилий, и удовольствие такой шашлык вам вряд ли доставит. Обязательно найдите дату изготовления: производственный маринад может храниться не более недели. Если ваш выбор — шашлык, упакованный в пластиковое ведёрко, — проверьте крышку. Она должна быть слегка вогнутой, ни в коем случае не вздутой, — отметили в Роспотребнадзоре.
Самый надёжный шашлык — в заводской упаковке от известного производителя. Причём в упаковке не должно быть слишком много жидкости — охлаждённое мясо поглощает маринад, а замороженное, залитое уксусом, наоборот, выделяет сок.
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