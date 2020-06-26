6 секретов, как выбрать хорошее мясо для шашлыка и маринада. Показываем в двух карточках

Самый надёжный шашлык — в заводской упаковке от известного производителя. Причём в упаковке не должно быть слишком много жидкости — охлаждённое мясо поглощает маринад, а замороженное, залитое уксусом, наоборот, выделяет сок.

Куда выбраться на пикник и отдых?

Каждые выходные НГС рассказывает про озёра в городе, пригороде и области, до которых можно доехать на автобусе, велосипеде или машине.

Смотрите обзор и фото 5 озёр в Новосибирске, где могло бы быть красиво (в статье вы найдете подробный маршрут, как добраться до каждого из этих мест).

А здесь мы рассмотрели 6 озёр, до которых можно добраться на велосипеде. Там тоже очень красиво!

Куда ещё можно поехать на выходные, если у вас мало денег и времени? Например, на мини-Алтай, «мертвое море» и озеро, которое разгладит морщины. Обзор этих мест смотрите тут.



Озеро пеликанов и мраморные карьеры — также в списке местных достопримечательностей. Смотрите сами.



Райские острова — история Обского моря (там много красивых фотографий).

