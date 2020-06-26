Россия открыла границы для иностранных специалистов

Российское правительство смягчило ограничения на въезд в страну иностранных специалистов. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.



«Решение внести изменения в действующий режим ограничений на въезд, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции, принято по итогам рассмотрения поступивших в правительство обращений аккредитованных дипломатических миссий, деловых ассоциаций, российских и зарубежных компаний», — говорится в документе.



Согласно распоряжению, въехать в Россию могут «высококвалифицированные иностранные специалисты, имеющие разрешение на работу», но лишь один раз и только на основании «особого списка». Его должны направить в ФСБ и МВД федеральные органы исполнительной власти. В документах обязательно будут указаны пункт пропуска, через который работник планирует въехать в страну, и дата прибытия.

