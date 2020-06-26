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Россия открыла границы для иностранных специалистов

Но въехать можно будет только один раз

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Попасть в Россию специалисты смогут только по «особенному списку»

Попасть в Россию специалисты смогут только по «особенному списку»

Российское правительство смягчило ограничения на въезд в страну иностранных специалистов. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

«Решение внести изменения в действующий режим ограничений на въезд, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции, принято по итогам рассмотрения поступивших в правительство обращений аккредитованных дипломатических миссий, деловых ассоциаций, российских и зарубежных компаний», — говорится в документе.

Согласно распоряжению, въехать в Россию могут «высококвалифицированные иностранные специалисты, имеющие разрешение на работу», но лишь один раз и только на основании «особого списка». Его должны направить в ФСБ и МВД федеральные органы исполнительной власти. В документах обязательно будут указаны пункт пропуска, через который работник планирует въехать в страну, и дата прибытия.

Помимо паспорта иностранный специалист должен иметь при себе действующий трудовой договор или договор на выполнение работ или оказание услуг.

Ранее правительство разрешило въезд в страну иностранцам, которые собираются проходить лечение в российских медицинских организациях. Ограничения были сняты также для тех, кому необходимо позаботиться о заболевших близких родственниках.

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