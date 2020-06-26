В Новосибирске родители двухлетней девочки требуют от цирка 250 тысяч за сломанную руку

Семья подала иск в суд в феврале, но из-за пандемии коронавируса заседания несколько раз переносили. Они требуют 250 тысяч компенсации от цирка.

«Никакой скорой не вызывалось, потому что никто не обращался»

У директора цирка шапито «Золотой дракон» Евгения Ким своя версия событий. Мужчина утверждает, что во время представления никто из зрителей не обращался за медицинской помощью и не просил вызвать скорую:

— Никакой скорой не вызывалось, потому что никто не обращался. Представление шло своим чередом. Об этом случае мы узнали через неделю — пришёл отец этой девочки и попросил 70 тысяч, добавив, что иначе семья подаст в суд, — рассказал Ким.

После этого администратор цирка приходил в полицию и писал объяснительную, в которой указал, что ничего подобного на представлении не происходило.

Кроме того, Ким отметил, что в исковом заявлении отец ребенка указал, что они уехали на скорой помощи, а не самостоятельно:

— Скорая помощь не вызывалась точно, потому что тогда бы знал торговый центр. Представляете, ребенок во время представления сломал руку, они досидели до конца представления, судя по тому, что они говорили в суде. Я был на прошлом заседании. Двухлетний ребенок сломал руку, и вы сидите до конца представления? Они досмотрели и поехали домой, а в больницу обратились уже ночью. То есть где этот ребенок сломал руку? Я не отрицаю, что сломал, но сомневаюсь, что это произошло у нас. Цирк у нас новый, все соответствует нормам. По правилам, детям до 3 лет билеты не продают, они сидят на коленях у родителей. То есть если он упал, то родители не следили, — рассказал Евгений Ким.