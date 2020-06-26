В Новосибирске родители двухлетней девочки требуют от цирка 250 тысяч за сломанную руку

Цирк шапито «Золотой дракон» получил иск от своих зрителей из Новосибирска. Родителей 2-летней девочки утверждают, что в октябре 2019 года их дочь сломала руку на представлении цирка, который располагался на парковке ТРЦ «Сибирский Молл».
Иск уже начал рассматривать суд, а руководство цирка с обвинениями не согласно.
НГС поговорил с обеими сторонами конфликта и узнал, какие у них версии.
Упала с высоты 1,5 метра на асфальт
Как рассказал адвокат семьи Максим Амбурцев, по версии родителей, 20 октября 2019 года семья с двумя детьми пришла на представление в «Золотой дракон».
— Когда представление началось, там, в темноте, в шуме, девочка сидела на коленях у отца, потом у мамы, а затем она встала. В связи с тем, что посадочные места устроены таким образом, что между ними находятся большие дыры, она в эту дыру провалилась и упала примерно с высоты 1,5 метра, на асфальт парковки. В результате падения ребенок сломал руку. Мама сразу же обратилась к работникам цирка за помощью, но у них медиков не оказалось на месте. Скорую отказались вызвать, предложили только влажные салфетки, буквально. У них, видимо, никаким образом не регламентирован порядок действий в таких ситуациях, — рассказал Амбурцев.
По словам адвоката, в зале не было информационных табличек о проёмах между сидениями. Амбурцев рассказал, что после падения родители сами повезли ребёнка в больницу скорой помощи. Там оказалось, что у девочки перелом лучевой локтевой кости.
— Соответственно, ребенок больше месяца в гипсе. Ни в детсад, никуда ходить не может. Мама постоянно занималась им, хотя у неё ещё маленький ребенок. Потом они пытались с цирком связаться, чтобы они им хоть как-то компенсировали расходы на лечение, какую-то помощь. Но в руководстве цирка ничего не пообещали, сказали: «Вы сами виноваты в этой ситуации», — пояснил адвокат.
Семья подала иск в суд в феврале, но из-за пандемии коронавируса заседания несколько раз переносили. Они требуют 250 тысяч компенсации от цирка.
«Никакой скорой не вызывалось, потому что никто не обращался»
У директора цирка шапито «Золотой дракон» Евгения Ким своя версия событий. Мужчина утверждает, что во время представления никто из зрителей не обращался за медицинской помощью и не просил вызвать скорую:
— Никакой скорой не вызывалось, потому что никто не обращался. Представление шло своим чередом. Об этом случае мы узнали через неделю — пришёл отец этой девочки и попросил 70 тысяч, добавив, что иначе семья подаст в суд, — рассказал Ким.
После этого администратор цирка приходил в полицию и писал объяснительную, в которой указал, что ничего подобного на представлении не происходило.
Кроме того, Ким отметил, что в исковом заявлении отец ребенка указал, что они уехали на скорой помощи, а не самостоятельно:
— Скорая помощь не вызывалась точно, потому что тогда бы знал торговый центр. Представляете, ребенок во время представления сломал руку, они досидели до конца представления, судя по тому, что они говорили в суде. Я был на прошлом заседании. Двухлетний ребенок сломал руку, и вы сидите до конца представления? Они досмотрели и поехали домой, а в больницу обратились уже ночью. То есть где этот ребенок сломал руку? Я не отрицаю, что сломал, но сомневаюсь, что это произошло у нас. Цирк у нас новый, все соответствует нормам. По правилам, детям до 3 лет билеты не продают, они сидят на коленях у родителей. То есть если он упал, то родители не следили, — рассказал Евгений Ким.
По словам Амбурцева, информация о том, что семья осталась на представление после падения, а в больницу обратилась ночью, — заблуждение. Как следует из заключения судмедэкспертизы (есть в распоряжении редакции), 2-летняя девочка поступила в больницу 20 октября 2019 года в 19:35 с жалобами на боль в области нижней трети правого предплечья. Со слов родителей, она упала между трибунами около 19 часов в перевозном цирке. В экспертизе подтверждается, что среди повреждений у девочки — закрытый перелом локтевой кости.
Переволновался и немного перепутал события
Максим Амбурцев уточнил, что в иске со слов папы действительно было указано, что ребёнка увезли на скорой. По словам адвоката, мужчина «немного перепутал события», поскольку с самого инцидента прошло несколько месяцев.
— В суде он уже точно вспомнил, что сначала они пытались вызвать скорую, а потом решили отвезти ребёнка в больницу сами, на своей машине, чтобы быстрее оказали медицинскую помощь. И мама это подтвердила. Просто папа забыл этот факт, когда иск составляли, такое бывает. Михаил переволновался, ведь на тот момент его больше всего волновало здоровье дочери, — пояснил Амбурцев.
Следующее заседание назначено на 29 июня.
На этой неделе «Золотой дракон» проиграл в суде новосибирской зоозащитнице Елизавете Бражник. Цирк подавал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд начался в конце 2019 года, сначала «Золотой дракон» требовал возместить 100 тысяч рублей, а после изменил требования — стал настаивать на том, чтобы девушка удалила из своего аккаунта в Instagram оскорбляющие их фразы и написала опровержение.
В конце августа прошлого года Елизавета организовала пикет возле цирка, который тогда располагался на площадке ТЦ «МЕГА», и высказала мнение о шапито в своём Instagram. Через несколько дней «МЕГА» отказалась размещать на своей площадке цирк, и он вынужден был переехать к «Сибирскому Моллу».
В феврале мы писали о 9-летней девочке, которая сломала спину после посещения батутного парка. Мама школьницы утверждала, что представители компании никак не отреагировали на жалобу о том, что ребенок неудачно приземлился после прыжка с высокого аттракциона и получил компрессионный перелом позвоночника. В самом батутном парке тогда уверяли, что узнали об инциденте только на суде.