Режиссер Кирилл Серебренников получил условный срок за мошенничество с бюджетными деньгами

В Мещанском суде Москвы закончилось оглашение приговора режиссеру Кириллу Серебренникову и фигурантам дела «Седьмой студии», обвиняемым в хищении 129 бюджетных миллионов. Чтение приговора длилось больше пяти часов. Серебренникова признали виновным в хищении денег и приговорили к трем годам условно. Суд также назначил ему дополнительное наказание в виде запрета на управление учреждениями культуры.
Вместе с режиссером на скамье подсудимых оказались еще три человека. Это продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский и экс-сотрудница Минкультуры Софья Апфельбаум. Судья Меделеева признала Серебренникова руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги. По ее словам, созданная преступная группа четко распределяла роли. При этом Апфельбаум не знала о преступном умысле и «была введена в заблуждение Серебренниковым».
Юрий Итин получил три года условно, Алексей Малобродский — два. Софье Апфельбаум суд назначил штраф, но освободил от его уплаты из-за истечения давности.
Что произошло
По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию современного искусства «Платформа», на который с 2011 по 2014 год получил от Минкультуры РФ свыше 214 миллионов рублей. Для реализации проекта была создана некоммерческая организация «Седьмая студия». Ее сотрудники, по версии обвинения, намеренно завышали стоимость фактических работ и давали в отчетах ложные данные. Таким образом удалось похитить свыше 130 миллионов рублей (впоследствии Минкультуры попросило о взыскании 129 миллионов).
Ни Серебренников, ни продюсеры студии Юрий Итин, Алексей Малобродский виновными себя не признали.
«Виновным я себя не признаю, я ничего не крал, не воровал, никакую преступную группу с целью хищения не создавал. Это обвинение абсурдно»
Кирилл Серебренников, режиссер
Режиссер провел полтора года под домашним арестом. В апреле 2019-го ему сменили меру пресечения под подписку о невыезде.
Как шло дело
Уголовное дело о мошенничестве возбудили в 2015 году, однако известно о нем стало в мае 2017-го, когда следователи пришли с обысками в квартиру Кирилла Серебренникова, в «Гоголь-центр» и домой к экс-сотруднице Минкультуры Софье Апфельбаум, которая впоследствии стала еще одной фигуранткой дела.
Одна из экспертиз хоть и нашла нарушения в бухгалтерских отчетах «Седьмой студии», но опровергла факт хищения. Тогда дело заметалось между судами и прокуратурой — Мещанский суд потребовал исправить несоответствия, однако Мосгорсуд назначил еще одну экспертизу, которая нарушений не нашла и подтвердила факт хищения бюджетных денег.
Бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева дала признательные показания и заключила сделку со следствием. Ее уголовное дело еще расследуется. Гособвинение попросило для Кирилла Серебренникова шесть лет колонии, для Малобродского — пять лет, для Итина и Апфельбаум — по четыре года заключения. В доход государства потребовали имущество фигурантов дела, в том числе квартиру Серебренникова.
Кто заступился за Серебренникова
В поддержку режиссера и фигурантов дела выступили более трех тысяч актеров, режиссеров, артистов, среди них Чулпан Хаматова, Юрий Бутусов, Федор Бондарчук, Константин Райкин, Андрей Малахов, Константин Хабенский и другие. Театральное сообщество ранее обратилось с открытым письмом к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой вмешаться в дело и отозвать иск.
Сегодня, пока зачитывался приговор, к зданию суда пришли люди, чтобы поддержать Серебренникова. Также серия одиночных пикетов прошла по российским городам. Когда стало известно, что он получил условный срок, люди возле суда начали аплодировать.