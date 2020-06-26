Режиссер Кирилл Серебренников получил условный срок за мошенничество с бюджетными деньгами

В Мещанском суде Москвы закончилось оглашение приговора режиссеру Кириллу Серебренникову и фигурантам дела «Седьмой студии», обвиняемым в хищении 129 бюджетных миллионов. Чтение приговора длилось больше пяти часов. Серебренникова признали виновным в хищении денег и приговорили к трем годам условно. Суд также назначил ему дополнительное наказание в виде запрета на управление учреждениями культуры.

Вместе с режиссером на скамье подсудимых оказались еще три человека. Это продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский и экс-сотрудница Минкультуры Софья Апфельбаум. Судья Меделеева признала Серебренникова руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги. По ее словам, созданная преступная группа четко распределяла роли. При этом Апфельбаум не знала о преступном умысле и «была введена в заблуждение Серебренниковым».