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Управляющей «Чашки кофе» снизили штраф за посетителей — суд учёл её материальное положение и беременность

Сумму штрафа снизили в два раза

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Кафе оштрафовали за посетителей на летней веранде 

В Новосибирске управляющая кофейни «Чашка кофе» на Ленина, 12 Людмила Дмитриева через суд добилась снижения штрафа за посетителей на летней веранде.

В апреле управляющую оштрафовали на 50 000 рублей. Суд первой инстанции решил наказать Дмитриеву за то, что «Чашка кофе» обслуживала людей на летней веранде и не разместила объявлений о закрытии кафе. Кроме того, «допускалось скопление людей, столы и стулья не были огорожены и убраны, какие-либо ограждения отсутствовали».

Дмитриева не согласилась с решением и обжаловала его в областном суде. В результате судья принял решение снизить штраф в два раза — до 25 000 рублей.

Оказалось, что, рассматривая жалобу, судья принял во внимание «поведение Дмитриевой, свидетельствующее об устранении допущенных нарушений, состояние беременности, материальное положение, а также, что, исходя из представленных материалов, она впервые привлекается к административной ответственности в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, отсутствие неблагоприятных последствий».

— Судья областного суда, признавая указанные обстоятельства исключительными, приходит к выводу о возможности снизить Дмитриевой размер назначенного административного штрафа, — говорится в сообщении.

Новое решение суда управляющая комментировать не стала. После того, как штраф назначал суд первой инстанции, Дмитриева рассказывала журналисту НГС, что посетители сами передвигали мебель на веранде:

— Эти стулья мы расставляли сами, ставили всегда на расстоянии. Но так как у нас очень любят всегда девушки фотографироваться, эту мебель передвигают. Посчитали, что мы виноваты: не каждому делали замечания. Хотя каждого гостя мы предупреждали, что расстояние надо соблюдать, — пояснила Дмитриева.

Недавно нарушения нашли в одном из заведений ресторанного дворика в Новосибирске. Один из баров продавал алкоголь навынос.

Последний месяц ресторанный дворик тщательно проверяли. Причиной тотальных проверок стали публикации в соцсетях и СМИ о многолюдной вечеринке, которая проходила там ещё весной.

Самый большой штраф, который наложили на заведения ресторанного дворика, — 40 тысяч рублей на бар Crafty Radler. Именно он стал центром вечеринки.

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