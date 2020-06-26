Управляющей «Чашки кофе» снизили штраф за посетителей — суд учёл её материальное положение и беременность

Оказалось, что, рассматривая жалобу, судья принял во внимание «поведение Дмитриевой, свидетельствующее об устранении допущенных нарушений, состояние беременности, материальное положение, а также, что, исходя из представленных материалов, она впервые привлекается к административной ответственности в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, отсутствие неблагоприятных последствий».

— Судья областного суда, признавая указанные обстоятельства исключительными, приходит к выводу о возможности снизить Дмитриевой размер назначенного административного штрафа, — говорится в сообщении.



Новое решение суда управляющая комментировать не стала. После того, как штраф назначал суд первой инстанции, Дмитриева рассказывала журналисту НГС, что посетители сами передвигали мебель на веранде:



— Эти стулья мы расставляли сами, ставили всегда на расстоянии. Но так как у нас очень любят всегда девушки фотографироваться, эту мебель передвигают. Посчитали, что мы виноваты: не каждому делали замечания. Хотя каждого гостя мы предупреждали, что расстояние надо соблюдать, — пояснила Дмитриева.