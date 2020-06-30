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А карнавальную можно? 7 странных способов носить медицинскую маску (но лучше так не делать)

Вредные советы от читателей НГС

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Масочный режим в Новосибирске соблюдают далеко не все горожане. А если и носят, то не всегда так, как положено

Масочный режим в Новосибирске соблюдают далеко не все горожане. А если и носят, то не всегда так, как положено

Новосибирск продолжает жить своей жизнью, хотя губернатор и заявил, что ТЦ пока не откроют, а самоизоляцию и вовсе продлят. Сколько продлится масочный режим — на этот вопрос не может ответить никто, но, кажется, с масками мы расстанемся не так скоро.

Новосибирцы частично смирились с таким раскладом, но часть бунтарей продолжают носить маски на подбородке (или вовсе их игнорируют), попутно ругаясь на этот режим в комментариях на сайте НГС.

На днях мы рассказывали про сибиряка, который решил носить маску на глазах. Свой экстравагантный поступок он объяснил тем, что в постановлении губернатора не прописано, как правильно носить медицинскую маску. Новосибирца за этот поступок, конечно же, оштрафовали, но некоторые горожане поддержали такой бунт (а несколько человек даже предложили оплатить такой штраф).

Житель Новосибирска утверждает, что всегда приходил в метро в таком виде, но впервые его задержали лишь 1 июня

Житель Новосибирска утверждает, что всегда приходил в метро в таком виде, но впервые его задержали лишь 1 июня

Мы почитали ваши комментарии и выбрали самые оригинальные советы избежать принудительного ношения масок. Смотрим (и не повторяем — иначе рискуем оказаться в больнице или зале суда).

Носите ли вы маску в общественных местах?

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    коронавирус в Новосибирске
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