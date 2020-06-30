А карнавальную можно? 7 странных способов носить медицинскую маску (но лучше так не делать)

Новосибирск продолжает жить своей жизнью, хотя губернатор и заявил, что ТЦ пока не откроют, а самоизоляцию и вовсе продлят. Сколько продлится масочный режим — на этот вопрос не может ответить никто, но, кажется, с масками мы расстанемся не так скоро.



Новосибирцы частично смирились с таким раскладом, но часть бунтарей продолжают носить маски на подбородке (или вовсе их игнорируют), попутно ругаясь на этот режим в комментариях на сайте НГС.

На днях мы рассказывали про сибиряка, который решил носить маску на глазах. Свой экстравагантный поступок он объяснил тем, что в постановлении губернатора не прописано, как правильно носить медицинскую маску. Новосибирца за этот поступок, конечно же, оштрафовали, но некоторые горожане поддержали такой бунт (а несколько человек даже предложили оплатить такой штраф).