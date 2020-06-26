В Новосибирске вышло новое постановление о работе ТЦ — кому разрешили работать

Сергей Нешумов, руководитель Департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области пояснил НГС, для чего нужны эти изменения.

— Оптовая торговля в регионе не приостановлена. Оптовые магазины, находящиеся в некоторых центрах, в которых все объекты или их часть осуществляют оптовую торговлю непродовольственными товарами, не имеют возможности работать из-за местонахождения. Принятые изменения уточняют, что таким организациям можно работать, — объяснил Нешумов.

Напомним, что вчера губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что ограничения в регионе продлят после 30 июня. Торговые центры и общепит откроются в последнюю очередь.