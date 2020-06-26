В Новосибирске вышло новое постановление о работе ТЦ — кому разрешили работать

Правительство НСО внесло изменения в постановление «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации». Эти изменения разрешают работу оптовых торговых центров.
Документ опубликовали на сайте правительства Новосибирской области сегодня, 26 июня.
— Приостановить работу торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных в них аптек и объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары, а также объектов, осуществляющих оптовую торговлю непродовольственными товарами без допуска розничных покупателей, — говорится в тексте.
Сергей Нешумов, руководитель Департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области пояснил НГС, для чего нужны эти изменения.
— Оптовая торговля в регионе не приостановлена. Оптовые магазины, находящиеся в некоторых центрах, в которых все объекты или их часть осуществляют оптовую торговлю непродовольственными товарами, не имеют возможности работать из-за местонахождения. Принятые изменения уточняют, что таким организациям можно работать, — объяснил Нешумов.
Напомним, что вчера губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что ограничения в регионе продлят после 30 июня. Торговые центры и общепит откроются в последнюю очередь.