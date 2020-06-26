«Ниссан» влетел в столб на Красном проспекте: появилось видео смертельной аварии

Позже молодой человек скончался во время оказания медицинской помощи. Как рассказала его бывшая жена, Мария, у мужчины остался 7-летний сын:



— Мне позвонили родственники, мама погибшего, и сообщила. Могу сказать, что мой бывший муж никогда не садился за руль пьяный, и он был не за рулем. Он прекрасный отец, и мы переживаем сейчас большое горе, — рассказала Мария.



По данным базы ГИБДД, водитель, который был за рулем «Ниссана», в течение года 8 раз привлекался к административной ответственности: проезд на запрещающий сигнал светофора (ч.2 ст. 12.12 КоАП РФ), движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением (ч.3 ст. 12.16 КоАП РФ), управление автомобилем не пристегнутым ремнем безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ), поворот налево или разворот в нарушении требований дорожных знаков или разметки (ч.2 ст. 12.16 КоАП РФ), управление автомобилем без страхового полиса (ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ, неоднократно).



Авария произошла сегодня ночью, около 2:30 часов. Водитель «Ниссан» не справился с управлением и налетел на столб около Красного проспекта, 50.

