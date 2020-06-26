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«Ниссан» влетел в столб на Красном проспекте: появилось видео смертельной аварии

У погибшего пассажира остался 7-летний сын

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Авария произошла ночью недалеко от Красного проспекта, 50&nbsp;

Авария произошла ночью недалеко от Красного проспекта, 50 

Появилось видео смертельной аварии, которая произошла этой ночью на Красном проспекте, 50. Запись опубликовала областная ГИБДД.

На восьмисекундном ролике видно, как «Ниссан» разворачивается и влетает в столб.

В ликвидации аварии участвовали спасатели МАСС:

— Автомобиль врезался в столб освещения, заблокирован пассажир. Проведена разведка, сбор информации. Совместно с ПЧ-1 из автомобиля марки «Ниссан-Блюберд» с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокирован молодой человек 1995 г. р. Передан бригаде врачей скорой помощи. Проведены противопожарные мероприятия, стабилизация транспортного средства, — говорится в сообщении спасателей.

Позже молодой человек скончался во время оказания медицинской помощи. Как рассказала его бывшая жена, Мария, у мужчины остался 7-летний сын:

— Мне позвонили родственники, мама погибшего, и сообщила. Могу сказать, что мой бывший муж никогда не садился за руль пьяный, и он был не за рулем. Он прекрасный отец, и мы переживаем сейчас большое горе, — рассказала Мария.

По данным базы ГИБДД, водитель, который был за рулем «Ниссана», в течение года 8 раз привлекался к административной ответственности: проезд на запрещающий сигнал светофора (ч.2 ст. 12.12 КоАП РФ), движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением (ч.3 ст. 12.16 КоАП РФ), управление автомобилем не пристегнутым ремнем безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ), поворот налево или разворот в нарушении требований дорожных знаков или разметки (ч.2 ст. 12.16 КоАП РФ), управление автомобилем без страхового полиса (ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ, неоднократно).

Авария произошла сегодня ночью, около 2:30 часов. Водитель «Ниссан» не справился с управлением и налетел на столб около Красного проспекта, 50.

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